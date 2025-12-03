Geçen yıl 13 yıllık eşi Selin Denizli'den boşanan ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın kalbinin götürdüğü yere gidip işini Amsterdam'a taşıdığını öğrendim. Burnaz, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı eski Türkiye güzellerinden Özlem Kaymaz, Amsterdam'da yaşadığı için orada ofis açmış. İstanbul'da yaşayan Burnaz, sevgilisine yakın olup onu daha çok görebilmek için açtığı ofis sayesinde İstanbul'dan çok Amsterdam'da kalıyormuş.

Tabii bir yandan da ofisini oturtmaya ve Hollandalılardan aldığı işlerle uğraşıyormuş. Bu arada Burnaz, aşkı ile işinin bir arada olmasını istemiş ama İstanbul'daki ofisini de kapatmamış. İki ofisle birden çok başarılı olduğu işini yapmaya devam ediyormuş.

Bu arada daha önce yazdığım bu büyük aşkın geçmişini de hatırlatayım. Abdullah Burnaz ile Özlem Kaymaz, 35 yıl önce daha öğrenciyken Ayvalık'ta karşılaşıyorlar, aralarında platonik bir aşk oluyor ama devamı gelmiyor. 35 yıl sonra, başlarından başka evlilikler geçip, çocukları olduktan ve boşandıktan sonra birbirlerini buluyorlar. Platonik aşkına 35 yıl sonra kavuşan Abdullah Burnaz, bırakın Amsterdam'ı, dünyanın bir ucunda yaşasa bile Özlem Kaymaz'ın peşinden giderdi herhalde. Mutlulukları daim olur umarım.



GENÇLERİN ESERLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Türkiye'nin genç, bağımsız ve disiplinlerarası sanatçılarını görünür kılan en önemli platformlarından biri olan Mamut Art Project'in 12. edisyonu başlıyor.

10–14 Aralık tarihleri arasında Bomonti'de ve eş zamanlı olarak mamutartproject. com üzerinden sanatseverlerle buluşacak sanat etkinliğinde, 33 sanatçının baskı, bio art, desen, fotoğraf, heykel ve kinetik enstalasyon gibi farklı disiplinlerde eserleri yer alacak. Sergiye katılacak genç yetenekler, sanat profesyonelleriyle buluşma imkanı bulurken sanat tutkunları da onların eserlerini görme keyfini yaşayacak.



KIZI EĞLENCEYİ DEĞİL SANATI SEÇMİŞ

Eğlence dünyasının duayen isimlerinden işletmeci Emre Ergani'nin ilk eşi Neslihan Çakır'dan olan kızı Şima Ergani'nin, babasından bambaşka bir işe yönelip sanat galerisi açtığını öğrendim. Sima Hanım, dayısı Dursun Çakır ile birlikte Maslak'taki sanat mekanını hayata geçirmiş.

Galerilerini mayıs ayında açan dayı-yeğen, önceki gün özel bir sergiyi sanat tutkunlarıyla buluşturdu. Serginin açılış davetine, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim de katıldı. Tabii Emre Ergani de kızını yalnız bırakmadı. Galerideki 'Rastlaşma' adlı karma sergide, genç yeteneklerle usta sanatçıların resim, heykel ve üç boyutlu işleri bir arada sergileniyor.



ÖMER KOÇ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Türkiye'nin ilk armatörlerinden merhum Meserretçioğlu'nun torunu, Aslan Nuri-Aygen Meserretçioğlu'nun oğulları Ömer Meserretçioğlu'nun ikinci kez damat olacağını yazmıştım. Yıllarca müzmin bekar olarak anılan, ilk evliliğini 2013 yılında 38 yaşındayken yapan Ömer Bey, 50 yaşında ikinci kez damat oldu.

Bir süredir flört ettiği güzellik editörü Valerie Dayan ile hafta sonu Ortaköy'de evlendi. İstanbul'un elitlerinin neredeyse tam kadro katıldığı düğünde kıyılan nikahta, çiftin şahitlerinden biri de, damat Ömer Bey'in teyzesi Çiğdem Simavi'nin oğlu olan kuzeni olan Ömer Koç'tu. Çiftin mutlulukları daim olsun.