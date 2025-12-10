Oğlu ve gelini Atasay-Chiara de Rocchi Kamer sayesinde mayısta ilk torununu kucağına alan işadamı Cihan Kamer'e bir torun daha geliyor! Bu seferki torun müjdesi ise oğlundan değil kızından. Eylül ayında Bilgen Gedikli ile ikinci evliliğini yapan kızı Simay Kamer Gedikli hamile.

İşadamı Ahmet Uras ile 2016'da evlenip 2020'de boşanan Simay Kamer, uzun süre adını aşk dedikodularından uzak tutmuş, önceki yıl kalbinin kapısını Bilgen Gedikli'ye açmıştı.

Yıllar sonra aşkı bulan Simay Hanım ile Bilgen Bey, 23 Eylül'de de mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Görünen o ki Gedikli çifti, anne-baba olmak için ellerini çabuk tutmuş. Henüz 2.5 aylık gelin olan Simay Hanım, hamileymiş. Mayıs ayında erkek torunları Noah'ı kucağını alan Cihan-Çiğdem Kamer çifti, bakalım erkek torunu ikileyecek mi, yoksa bu kez kız torun mutluluğunu mu yaşayacak? Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



TEZGAHLAR İYİLİK İÇİN AÇILACAK

Mine Narin'in onursal başkanı olduğu Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli bireyler yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali, bu yıl 16-17 Aralık'ta, 18. kez gerçekleşecek.

"İyilikten Festival Doğar" sloganı ile kapılarını açacak olan Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, bu yıl da her zaman olduğu gibi birçok yeniliğe ve sürprize ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak. Hadi siz de iyilikte buluşun...



TESCİLLİ GÜZELDEN YENİ SERGİ

Türkiye'nin tescilli güzellerinden ressam Banu Sağnak Erten, Teşvikiye'deki atölyesinde sergi açtı. Banu Hanım'ın, 'Dönüşüm' adını verdiği sergisi, bir gözlük markasının geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan serisinden ilhamla yaptığı resimlerinden oluşuyor.

Küratörlüğünü Uluslararası Leonardo da Vinci Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Bekdemir'in yaptığı sergi ay sonuna kadar devam edecek. "Bilgeler sanatın ruhu yansıttığını söyler. Benim için bu ayna sadece sanatçının ruhunu değil, bakan kişinin iç dünyasını da görünür kılar" diyen Banu Sağnak'ın sergisini kaçırmayın derim.



MİNİK ZİYARETÇİLERE EĞLENCELİ ATÖLYE

Sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de önceki gün, Şeyla Karadeniz'in sahibi olduğu Beykoz'daki mekanda gerçekleşti. Tasarım odaklı markaların yer aldığı etkinlikte büyükler alışveriş yaparken minik ziyaretçiler de unutulmadı.

Onlar için de Taş Kağıt Makas Atölyesi görev başındaydı. Atölye, minik ziyaretçilere, yaratıcı el işi aktivitelerinden hikâye temelli atölyelere uzanan keyifli bir program sundu. Anneleri alışveriş yaparken çocuklar da eğlendi.