2019'da evlendiği Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığını herkesin benden öğrendiği Revna Sarıgül'ün, boşanmak için 1.5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka istemesi bugünlerde herkesin dilinde. Ben, bu rekor isteklere karşı Ömer Sarıgül'ün teklif ettiği tazminat ve nafaka rakamlarını öğrendim.







Ömer Bey, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla mahkemeye sunduğu teklifinde, 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira da nafaka önermiş. Ayrıca, şu anda oturdukları evin kullanımı, evin aidat, elektrik, su, doğalgaz gibi bütün giderleri, çocukların eğitim hayatı boyunca okul ücretleri, yaz okulu ücretleri, servis ücretleri ve sağlık sigortası ödemelerini de üstlenmeyi taahhüt etmiş.







Revna Hanım, bu teklifi kabul etmediği gibi pazarlığa da yanaşmıyormuş. Anlaşılan aldatıldığı için intikamını böyle almaya çalışıyor. Ama bu süreçte olan biri dört biri de üç yaşında olan çocuklarına oluyor.







Revna Hanım, eşine uzaklaştırma kararı aldırttığı için çocuklar bir süredir babasıyla görüşemiyor ve bundan sonra neler yaşanacağı da belli değil. Keşke çocuklarının yüzü suyu hürmetine orta bir yol bulup medeni bir şekilde boşanmayı becerebilseler de çocuklarına yazık etmeseler...







SANATA DESTEK İÇİN BULUŞTULAR

İstanbul Modern'de çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve her yıl merakla beklenen Gala Modern, cumartesi akşamı gerçekleşti. Yine İstanbul'un elitlerinin en şık kıyafetleriyle akın ettiği galada, 13 sanatçının eseri sanata destek için açık artırmaya çıktı.







Maya Portakal Bitargil yönetiminde yapılan açık attırmada, Erol Akyavaş ve Semiha Berksoy'un nadir bulunan yapıtlarının yanı sıra, gala için özel tasarlanmış eserler için tam bir destek yarışı yaşandı. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gala Modern, canlı müzik performansları ve partiyle sona erdi.







Maya Portakal Bitargil yönetimindeki Destek Yarışı'nda Azade Köker'in 'Orkestra' adlı eseri açık artırmada 6 milyon TL'ye alıcı buldu.







ŞARKICI PELİN AKİL'E TAM PUAN

"Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem" diyen ünlü oyuncu Pelin Akil, sonunda bu hayalini gerçekleştirdi. Şarkıcılık işini çok ciddiye alan, bir şarkıdan ötesini yapıp müzik grubu kuran Pelin Akil, cuma akşamı ilk kez sahneye çıkıp grubuyla ilk konserini verdi. Türkçe ve yabancı şarkılardan çok özel bir repertuarla sahneye çıkan Akil'i dostları yalnız bırakmadı. Ben izlemedim ama izleyen dostlarımın söylediğine göre Akil, sesi ve sahne performansıyla herkesten tam puan almış. "Hayallerimin ötesinde kalbimi gerçekten ağzımda hissettiğim bir geceydi" diyen Akil'e benden de kocaman bir alkış.