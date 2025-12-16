26 Aralık'ta 84 yaşına basacak olan usta oyuncu Şener Şen'den milyon TL'lik imza! 14 yıl aradan sonra 'Zengin Mutfağı' ile tiyatroya dönen, altı yıl kapalı gişe oynadığı oyunuyla 10 Haziran'da son kez sahneye çıkan Şener Şen, sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Ancak ülkemizin önde gelen markaları usta oyuncuyu reklamlarında oynatabilmek için peşinden koşturuyor. Haziran ayında İbrahim Büyükak ile bir akaryakıt firmasının reklam yüzü olan Şener Şen'in son olarak Türkiye'nin en büyük gıda markalarından biriyle reklam anlaşması yaptığını öğrendim.

Kulislerde, akaryakıt firmasından 20 milyon lira aldığı konuşulan Şener Şen'in bu kez 30 milyon liralık bir anlaşmaya imza attığı dillendiriliyor. Tiyatro oyunundaki ekibinin eşlik edeceği bir seri reklam filmi çekecek olan Şener Şen, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecekmiş. Sevilen oyuncu olmak böyle bir şey işte. 83 yaşında bile...



GÜMÜŞ YILA ROMANTİK KUTLAMA

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmese de; Bahar-Ozan Şer çifti gibi örnek gösterilen mutlu evlilikler de var tabii ki. 15 Aralık 2000'de Paris'te dillere destan bir düğünle evlenen Şer çifti, mutlu evliliklerinde tam 25 yılı geride bıraktı.

Bahar-Ozan Şer çifti, iki oğulları ile taçlandırdıkları evliliklerinin 'gümüş yılı'nı, evlendikleri yer olan Paris'in en ünlü otelinde baş başa kutladı. Mutlulukları daim olsun. Bu arada "Her şartta omuz omuza verip, saygıyı her daim önemseyip kalp kırmamayı başarırsanız, evliliğiniz uzun ömürlü olur" demişti bir dostum; yeni çiftlere örnek olması umuduyla...



BU KEZ KENDİSİ İÇİN ÇALDI

7'den 70'e kendini tanıyan herkesin sevdiği ünlü işletmeci ve DJ Ali Sayar da '60'lar Kulübü'nün üyesi oldu. 36 yıldır yemeiçme sektöründe olan Ali Sayar, doğum gününü önceki akşam haftanın iki günü çaldığı Anadolu yakasının gözdesi olan mekanda kutladı.

Yeni yaşının mutluluğunu yakın dostlarıyla paylaşarak pastasının mumlarını üfleyen Ali Sayar'ın ben de doğum gününü kutluyorum. Mutlu nice yaşları olsun.



HİÇ BİLİNMEYEN YETENEĞİNİ GÖSTERDİ

Ortağı Akın Altan'la açtıkları mekanları ile kışın İstanbul Arnavutköy'de, yazın Bodrum Yalıkavak'ta İstanbul'un elitlerini müdavimi yapan DJ ve işletmeci Cenk Çöteli, meğer aynı zamanda ressammış. Cenk Çöteli, son birkaç yıldır ürettiği eserleriyle hafta sonu ilk kişisel sergisini açtı.

Nişantaşı'daki galeride bir davetle açtığı 'The Colors' adını verdiği sergisinde Çöteli'nin 34 resmi bulunuyor. Yakın dostları ve sanat tutkunu isimlerin açılış davetinde yalnız bırakmadığı Cenk Çöteli'ni sergisi 25 Aralık'ı kadar açık kalacak.