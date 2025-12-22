Hafta sonuna iş ve cemiyet hayatı çok üzücü bir haberle uyandı. Çünkü sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabah evindeki yatağında ölü bulundu. Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, resmen bütün sosyeteyi yasa boğdu.

Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Herkesin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Leyla-Ralfi Mizrahi çiftinin, beş ay önce de bir oğulları olmuş ve evliliklerini perçinlemişlerdi. Leyla Mizrahi'ye Allah'tan gani gani rahmet, ailesi ve sevenlerine de sabır diliyorum.



KIYAFET DEĞİL SANAT YAPIYORLAR

Ayşe ve Ece Ege kardeşlerin Paris'te kurdukları moda markasının tasarımları müzeleri süslemeye devam ediyor. En son St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin tasarımlarını kalıcı eserleri arasına aldığı Ege kardeşlerin bir tasarımı da Paris'teki Moda Tarihi Müzesi'nde (Palais Galliera) sergilenmeye başladı.

Geçen hafta açılan müzedeki 'Tisser, Broder, Sublimer' adlı sergide, Ege kardeşlerin 2014-2015 sonbahar-kış koleksiyonlarına ait 'Lilium With Droplets of Morning Rain' adlı tasarımı da yer alıyor. Ege kardeşlerin sadece bir kıyafet değil bir sanat eseri tasarladıkları bir kez daha teyit edilmiş oldu, bravo...



DAVETTE PİERCİNG TAKTIRDILAR

İstanbul'un elitleri, geçen haftayı da davetten davete koşarak geçirdi. Onların içinde çok ışıltılı bir davet de vardı! Ünlü mücevherci Milka Karaağaçlı İnce, İstinye'deki mağazasında yeni yıl daveti verdi.

Milka Hanım'ın, Aslı Gümüşel ile birlikte ev sahipliği yaptığı davete, sosyeteden mücevher tutkunu birçok ünlü katıldı. Davette Milka Hanım, markasının yeni koleksiyonunu da tanıttı. Bu arada markanın imzası haline gelen piercing'lerine de ilgi büyüktü. Hatta yeni yıla piercing ile girmek isteyen Melda Kosif'in de arasında olduğu bazı konuklar, hazır davete gelmişken piercing taktırdı.