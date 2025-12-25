Turkcell Süper Lig tatile girince Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soluğu, Paris'te yaşayan ailesinin yanında aldı. Okan Hoca, tatil başlar başlamaz, 17 yıllık evlilikten sonra 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile 16 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'i görmeye Paris'e gitti. Nihan Hanım, Paris'ten, eski eşi ve oğluyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına da "Family in Paris" (Aile Paris'te) yazdı. Okan Buruk ile Nihan Akkuş'un boşandıklarını herkes benden öğrenmişti.

Önceki ay ikisi bir mekandan çıkışta görüntülenince Okan Hoca'yı aramış ve "Hocam evlilik kaldığı yerden devam mı edecek" diye sormuştum. O da "Gündemimizde böyle bir şey yok" demişti. İkisinin de hayatında kimse olmaması, baş başa görüşmeler ve 'aile' vurgusu yapılan paylaşımlar üzerine ben artık "acaba mı" demeye başladım. Ama birlikte değillerse bile aralarının bu kadar iyi olması ve kendilerini hala aile gibi görmeleri örnek alınacak bir durum. Hele daha boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan, çolukları olmasına rağmen düşman olan boşanmış çiftleri düşününce Okan Buruk ile Nihan Akkuş'a bravo diyorum...



TERAPİSTTEN SANATSAL YORUM

İstanbul'da sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sanatçı psikolog Yeliz Şık Çiftçi, küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği ilk kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıktı.

Sanatçı, terapistin bilinç dışını görsel imgelere dönüştürdüğü bu sergide aşkın aşamalarını ve öteki ile kurulan ilişkilenme biçimlerini bir terapistin gözünden ele almış. Seyirciyi de, kendi 51.dakikasını anlamaya davet ediyor. Birçok ünlü ismin açılışına katıldığı bu farklı sergi, 11 Ocak 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir; bilginize...



ŞİKAYETÇİYSEN BIRAK!

Oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay, katıldığı bir programda "Ünlü olmak istemezdim" demiş! Şaşırdım doğrusu çünkü Gupse Özay'ın sahip olduğu imkanların çoğu ünlü olmasından kaynaklı. Hatta eşi Barış Arduç'la bile oynadığı bir filmde tanışıp evlendi. İnsanlar ellerindekinin kıymetini bilmiyor. Hem bugünkü güzel ve mutlu yaşamını ünlü olmaya borçlu olacaksın hem de "Ünlü olmak istemezdim" diyeceksin.

O zaman ben de "Oyunculuğu bırak köşene çekil, zaten bir yıla kalmaz bizim gibi ünsüzler arasında katılırsın" derim. Eğer bunu yapmıyor ve sürekli yeni projelerle şöhretini sürdürüp para kazanmaya devam ediyorsan da şöhretinden şikayetçi olmayacaksın.



GURMELERE MÜJDE!

Damak zevkine düşkün İstanbul'un elitlerine bir müjdem var! Dünyanın pek çok ülkesinde şubesi olan ünlü bir restoran zinciri, İstanbul'a geliyor. Evet, yanlış okumadınız. Şimdiye kadar pek çok iş insanının Türkiye'ye getirmeye çalışıp bir türlü başaramadığı ünlü restoran, Zincirlikuyu'daki AVM'de açılıyor.

Restoranı Türkiye'ye gelmeye, iş insanı Artuk Yakut'un ikna ettiğini öğrendim. Restoranın Türkiye haklarını almayı başaran Artuk Bey, tek şubeyle de kalmayacakmış. Bizim elitlerin bu habere çok sevineceğine şüphem yok.