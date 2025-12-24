Şamdan Plus'ın yılbaşı sayısının kapağında yer alan, Berfu-Eser Yenenler, çocuklarıyla çok eğlenceli pozlar vermişler ama röportajlarında çok ciddi şeyler söylemişler. Çünkü verdikleri röportajın odağında aile var. Son günlerde, birçok ünlünün dejenere olmuş hayatlarını görünce Berfu ve Eser Yenenler'in 'aile'ye sıkı sıkı bağlanması çok değerli. Ayrıca mutluluklarının sırrının da aile olduğu bu röportajda ortaya çıkıyor. Befru Yenenler; "Şu an ve her zaman hayatımızın odak noktasında ailemiz var; aile her zaman öncelik.

Birlikte yapacağımız tatiller, hafta sonu planları, akşam yemekleri ya da sabah kahvaltıları hep ilk sırada. Dışarıda ne kadar kaos, karmaşa, gürültü olursa olsun biz evimizin kapısını kapattığımızda birbirimizle ve ailemizle güvenilir bir alanda dokunulmaz oluyoruz" derken Yenenler ise kısa bir cümleyle ama çok net ifade etmiş ailenin değerini: "Aile her şey, gerisi teferruat benim için." Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti, Aile Yılı'na veda ederken Berfu ve Eser Yenenler'in aileye gösterdikleri önemi ve karşılığını mutluluk olarak almalarını röportajda paylaşmaları çok hoşuma gitti, umarım bu röportaj, ailenin ne olduğunu unutan ünlülere örnek olur.



İSTANBULLU DOSTLARI SÜRPRİZ YAPTI

2016 yılında Ediz Elhadef ile evlenip ülkemize gelin gelen, 2021 yılında da eşi ile birlikte doğduğu Madrid'e yerleşen Gabriella Palatchi Elhadef'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Dünyaca ünlü bir gelinlik markasının veliahdı olan İspanyol gelinimiz Gabriella, yeni yaşını, aralarında Can- Deniz Hakko, Kerim-Pia Hakko Yeşil, Aylin-Hakan Saruhan ve Umur-Yasemin Gençoğlu'nun da olduğu İstanbul'dan gelen dostları ile kutladı. Eşi Ediz Elhadef'in hafta sonu Madrid'in sayfiyesindeki evlerinde organize ettiği bu sürpriz partiyle yeni yaşına giren ve mutluluktan havalara uçan Gabriella, bu doğum gününü hiç unutmayacaktır.



TECRÜBELERİNİ TÜRKİYE İÇİN KULLANACAKLAR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yeni yönetim kurulu belli oldu. Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi için çalışan TGA'nın yeni yönetiminde, Hediye Güral Gür, Cengiz Haydar Barut gibi yıllardır sektöre hizmet veren başarılı isimler var.

Antalya'nın ünlü restoranının 3. kuşak temsilcisi şef Mehmet Akdağ da, yeme-içme ve eğlence ile deniz turizmi tesislerini temsilen yönetim kuruluna seçilmiş. Her biri mesleğinde önemli başarılara imza attığı için TGA'ya da büyük katkı sağlayacaklarına şüphem yok, hayırlı olsun...



'YAŞAMA SEVİNCİ'Nİ DOSTLARIYLA PAYLAŞTI

İstanbul'un elitlerinin müdavimi olduğu özgün ve sanatsal takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu 'Yaşama Sevinci'ni davetle tanıttı. Nişantaşı'nda, kendi adını taşıyan atölyesinde gerçekleştirilen davete Ayşegül Dinçkök, Banu Çarmıklı,

Gül Ağış, Şebnem Çapa gibi sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Konuklar, heykelsi formlara sahip tasarımlardan oluşan yeni koleksiyonu çok beğendi. Davette, Zeynep Erol ve konukları, 'Yaşama Sevinci'nin yanı sıra yeni yıl heyecanlarını da birbirleriyle paylaştı.