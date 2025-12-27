Biliyorsunuz, her yılın sonunda, o yıl boyunca yaptığım haberlerin içinden en çok ses getiren ve gündem olanları size hatırlatmayı gelenek haline getirdim. Sıra 2025’in bombalarına geldi! Yıl boyunca yaptığım haberleri taradım ve içlerinden 20 tanesini seçtim (Çünkü yerim o kadarına yetiyor). İşte sosyete ve magazin dünyasının gündemine oturan, günlerce konuşulan ve birçok yayın organının alıntı yaptığı 20 bomba haberim...

İhanet, rekor tazminat ve casus yazılım...

Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtığını da; boşanmak için istediği 1.5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka istediğine karşı, Ömer Sarıgül'ün 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira da nafaka önerdiğini de Revna Sarıgül'ün aldatıldığını eşinin telefonuna yüklediği casus yazılımla ortaya çıkardığını da herkes benden öğrendi.



Babaanne olacağını ilk ben yazdım

Şarkıcı Sibel Can'ın babaanne olacağını da, 8 Ekim 2022'de oğlu Engin Can Ural ile evlenen gelini Merve Kaya Ural'ın eylül sonunda Lina adını verdikleri kızlarını Miami'de dünyaya getirdiğini de yine sadece ben yazdım.



Kardeşlerini yok saydılar

Hande Gamgam ve Gülşah Gordi küs oldukları babaları Aziz Yıldırım'ı yıllar sonra affetseler de, babalarının ikinci eşi Gonca Hanım'dan Eylül 2012'de dünyaya gelen üvey kardeşleri Yaz'ı hiç görmedikleri haberim de çok konuşulmuştu.



83'lük reklam yıldızı

Bugün 84 yaşına basacak olan ve ülkemizin önde gelen markalarının reklamlarında oynatabilmek için peşinden koştuğu usta oyuncu Şener Şen'in bir gıda firması ile 30 milyon TL'lik bir reklam anlaşması yaptığını da ilk ben yazmıştım.



Yasak aşkı ben ifşa ettim

16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanma aşamasında olan Güzide Duran ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman'ın 'yasak aşk'ını da ilk ben yazmıştım.



Af mektubunu benden öğrendiler

26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında vefat eden Beyhan Benardete'nin ofisinde bulunan mektupta, üvey kızları Aylin Saruhan ile Rezzan Benardete'den af dileyip helallik istediği haberim de sosyetede gündem oldu.



5 yıllık aşkıyla törene katıldı

Caroline Koç'un, ev sahipliği yaptığı, merhum eşi Mustafa V. Koç anısına düzenlenen 9. Mustafa V. Koç Spor Ödülü törenine, 2020 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Kamil Tatari'nin de katılması sadece benim gözümden kaçmadı.



Dubaili olacaklarını ilk ben yazdım

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, ailesiyle birlikte önceki yıl tanıtım kampanyasının yüzü olduğu Dubai'ye yerleşeceğini de, ekimde Dubaili olduklarını da herkes benden öğrendi.

Martta yazdım ekimde boşandılar

29 yıllık evliliklerini 15 Ekim'de tek celsede bitiren Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin boşanmaya karar verdiğini mart ayında tüm Türkiye benden öğrendi.



En yakınları bile benden öğrendi

Lise yıllarında başlayan ve yedi yıl süren aşklarına, yedi yıl ara verseler de; 2004 yılında evlenen Can-Tansa Mermerci Ekşioğlu çiftinin 21 yılın ardından boşandıklarını en yakınları bile benden öğrendi.



Şen'den hüzünlü haber paylaştım

Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen'in St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçirdiğini, Miami'nin en ünlü hastanesinde ameliyat edilen Adnan Şen'in ameliyatta enfeksiyon kaptığını ve bu yüzden kafatasının tekrar açılacağını da herkes benden öğrenmişti.



Barselona'dan haber getirdim

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın İspanya'da boş evleri işgal ederek ev sahiplerine korkulu rüyalar yaşatan 'okupa'ların mağduru olduğunu; Barselona'daki evine çöktüklerini de ilk ben yazmıştım.



Düğünü benden gizleyemediler

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile üç yıldır flört ettiği sevgilisi Natali Yarcan'ın 20 Eylül'de Bodrum'da gizlice evleneceklerini de herkes bu köşeden öğrenmişti.



Çocuk kaçırma haberim gündem oldu

Neva Dürüst'ün 2016'da evlenip 2022'de boşandığı Onur Tatari'den olan oğlu Osman Tatari'yi film senaryolarını aratmayacak bir şekilde New York'a kaçırdığı, Onur Tatari'nin yargı yoluyla oğlunu İstanbul'a getirdiği haberim de gündem olmuştu.



Yürek yakan haberi de verdim

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Adalı'nın henüz beş ay önce oğlunu dünyaya getiren 32 yaşındaki kızları Leyla Mizrahi'nin sabah yatağında ölü bulunduğunu ve kalp krizinden vefat ettiğini ilk ben yazdım.



15 yıl sonra affedildiğini ortaya çıkardım

2008'de şarkıcı Cenk Eren ile yaşadığı aşk yüzünden ailesi tarafından dışlanan, oğulları Kazım'ın 2011'deki, Can'ın da 2012'deki düğününe bile katılamayan Sadıka Sabancı'ya 15 yıl sonra af çıktığını da herkes benden öğrendi.



Babasının aşkının kızına âşık oldu

İş insanı Raif Dinçkök'ün, yıllar önce babası Ali Dinçkök'ün flört ettiği Revan Sadıkoğlu'nun kızı Hande Demir ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk ben yazmıştım.



48 yaşında hamile kaldı

15 yaşında ikiz kızları olan 'İyi ki Vakfı'nın kurucusu Füsun Kuran'ın 48 yaşında tekrar ikizlerine hamile kaldığını yazınca herkes çok şaşırmıştı.



35 yıl sonra kavuştular

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın 35 yıl önce platonik olarak başlayıp bu yıl gerçeğe dönen aşklarını da ilk benden öğrenmiştiniz.



'Ödünç ev' haberim çok konuşuldu

90'lı yıllara 'Alışamadım' şarkısıyla damga vuran ünlü şarkıcı Sibel Bilgiç'in, Evrim Akın'ın ünlü isimlerin evlerini gezerek özel yaşantılarına tanık olduğu televizyon programına 'ödünç evle' katıldığı haberim çok konuşulmuştu.