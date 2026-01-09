İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, Amerika'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, 19 Aralık'tan bu yana İstanbul'da. Burada gecelerinin tozunu attıran yakışıklı oyuncu önceki gece de bir ocakbaşındaydı. Bir grup arkadaşıyla gittiği mekanda, yanında oturan kadınla arkadaşlıktan öte bir durumunun olduğunu öğrendim.

Aynı gece mekanda olan bir arkadaşım, Can Yaman ile yanındaki kadını öpüşürken gördüğünü söyledi. Hatta çaktırmadan ikisinin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Can Yaman, geçen ay, bir İtalyan dergisine verdiği röportajda, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı hatta yazın evlenme teklif etmeyi düşündüğünü söylediği İspanyol sevgilisi DJ Sara Bulma'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Röportajında ayrıca "Sara ile bitti, şimdi gerçek bir aşk arıyorum" diyen ünlü oyuncu bu kez Türkiye'de aşkı bulmuş gibi görünüyor. Ancak yeni aşkıyla ilgili detay almak için menajeri Cüneyt Sayıl'ı aradığımda şu cevabı aldım: "O gece ben de oradaydım ancak erken ayrıldım. Ben oradayken öpüştüklerini görmedim. Ayrıca son zamanlarda bana 'sevgilim' diye tanıştırdığı biri de olmadı." Bir tarafta arkadaşımın gördükleri diğer tarafta menajerinin söyledikleri; kafam karıştı doğrusu... Can Yaman'ın o gece yaşadığı aşk mı, çapkınlık mı bilemedim!



AŞKINI VE REKORUNU KOLUNDA TAŞIYOR

Milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasımda ilk bu köşede okumuştunuz. Meğer aşkları ekim ayında, Şahika; kendine ait olan dünya rekorunu 106 metreden 107 metreye çıkardığı günden kısa bir süre önce başlamış.

Şahika Kaş'ta rekor kırarken sevgilisi de yanındaymış. Bu arada Haldun Kilit, sevgilisinin 107 metrelik rekorunu koluna kazımış; '107' yazan bir dövme yaptırmış. Kilit'in kolundaki akıllı saatin ekranında da Şahika'nın rekor dalışı sırasında çekilen bir fotoğrafı yer alıyor. Anlaşılan şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğim Şahika Ercümen ile Haldun Kilit büyük aşk yaşıyor.



YENİ KİTABI İÇİN SİNGAPUR'A GİTTİ

Geçtiğimiz yıl 'Gastronomi Oscar'ı olarak kabul edilen 31. Gourmand Ödülleri'nden iki ödülle dönen Aslıhan Koruyan Sabancı'nın 2026 hedefleri arasında altıncı kitabı 'Doğanın Terapötik Reçeteleri – Fitoterapi'yi tamamlamak var. Hatta bu hedefi için yola çıktı bile!

Yeni reçeteler bulmak için Singapur'a gitti. Orada halk pazarını gezip yerel meyve ve sebzelerle ilgili bilgi topladı. Ayrıca Malay bitkisel tıbbının dördüncü kuşak temsilcisi şifacı Siti Norhuda ve World Gourmand Awards ödüllü "Food of Singapore Malays" kitabının yazarı Khir Johari ile görüştü. Singapur seyahatinin, Aslıhan Hanım için çok verimli geçtiği belli, bakalım kitabını ne zaman bitirecek.