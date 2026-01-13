Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği tescilli güzel Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan işadamı Orkan Özkan'ın martta ikinci yılını dolduracak kıtalararası aşkları mutlu mesut devam ediyor. Hatta son günlerdeki gelişmelere bakılırsa, aşıkları mutlu son bekliyor! Orkan Özkan, yaklaşık 20 gün önce Los Angeles'tan İstanbul'a gelmiş, yeni yıla da birlikte girmişlerdi.

Öğrendim ki, Abant'ta bir otelde yılbaşını kutlayan çiftin yanında aile büyükleri de varmış. Özel günlerdeki kutlamalarda aileler işin içine girdiyse nikah masasına oturmaları yakındır. Ayrıca Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'tan olan oğlu Can'ın Orkan Bey'le, Orkan Bey'in ilk evliliğinden olan iki kızının da Arzum Onan'la arasının gayet iyi olduğunu duydum. Yani evlilik için önlerinde engel yok gibi görünüyor. Bu arada aşıklar, yakın arkadaşları Sabi Totah'ın doğum gününü kutlamak için Londra'da. Hem arkadaşlarını doğum gününde yalnız bırakmadılar hem de Londra'da tatil yapıyorlar. Bugün İstanbul'a dönecekler ve yarın da Orkan Bey Los Angeles'a gidecek. Ve aralarına yine hasretlik girecek. Bakalım bu hasretliğe, ne zaman tamamen son verecekler...



KANADA'DA KIZ BABASI OLDU

DJ Doğuş Çobakçor'un, beş yıldır flört ettiği sevgilisi Asya Hacıoğlu hamile kalınca ağustosta sessiz sedasız ikinci kez damat olduğunu yazmıştım. Eylül 2020'de boşandığı Begüm Yücel'den Kaplan ve Aslan adında iki oğlu olan Çobakçor'un, ikinci eşi Asya Hanım'dan da kızı olacağını eklemiştim.

Sonunda müjdeli haber Toronto'dan geldi. Kızlarının çifte vatandaş olmasını istedikleri için doğuma kasım ayında Kanada Toronto'ya giden çift, 8 Ocak'ta Lea adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı, sağlıkla büyütsünler.



ALBÜMÜNE BİR YILDIZ DAHA EKLEDİ!

Dil eğitimi için bir süredir, dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı Los Angeles'ta bulanan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, 'havalı tesadüf'ler yaşıyor!

Geçen hafta trafikte Iron Man filminin yıldızı Robert Downey Jr. ile karşılaşan ve o anı ölümsüzleştiren Hasan Can, önceki gün de yine bir yıldızla karşılaştı.

Bu kez, Golden Globe Ödül Töreni'nin yapıldığı Beverly Hilton Oteli'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan, Pluribus dizisinin yıldızı Rhea Seehorn'la karşılaştı. Ünlü komedyen, başarılı oyuncuyu tebrik edip, bu anı da birlikte çektirdiği fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Hasan Can'ın yıldızlar albümü genişliyor.



ÇOK ÖZEL BİR SEMİHA BERKSOY SERGİSİ

'İlklerin kadını' olarak tanınan opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam Semiha Berksoy'un külliyatı İstanbul Modern'e taşınıyor. Avrupa'da sahne almış Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı olmasının yanı sıra sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlardaki sıra dışı külliyatıyla modern

Türkiye tarihinin öncü figürlerinden Semiha Berksoy'un 200'ü aşkın yapıtı, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" başlıklı sergi, 22 Ocak'ta açılıyor; bilginiz olsun...