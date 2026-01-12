Cemiyet hayatının en üretken kadınlarından olan, ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, cuma günü ikinci kez anne oldu. 27 Aralık 2024'te dünyaya getirdiği kızı Yaz, henüz dört aylıkken ikinci bebeğine hamile kalan Eda Hanım, 12 ay, sekiz gün sonra yine doğum yaptı ve bu kez Pars Kent adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi.

Kızı doğduktan 20 gün sonra çalışmaya başlayan Eda Hanım, karnı burnunda da çalışmaya devam etmiş, doğumdan beş gün önce de oğlunun odası için yaptığı tabloyu bitirmişti.

Bir pars hayvanını ve Süpermen'i resmeden Eda Hanım, üzerine de "Hoş geldin küçük kahramanımız Pars Kent" yazmıştı. Hatırlarsınız; Süpermen'in filmdeki adı Clark Kent'ti. Başta oğullarının adını Pars olarak belirleyen, ardından ikinci isim olarak Kent'i de ekleyen Zamanpur çiftinden Süpermen hayranı kim, merak ettim doğrusu.



EN 'BABA' MİSAFİR

Yaklaşık iki yıldır maaile Dubai'de yaşayan Kaan-Aslışah Alkoçlar Demirağ çifti, hafta sonu 'ağır' misafir ağırladı. Kaan Demirağ'ın babası Hakan Demirağ, oğlu, gelini ve torunlarıyla hasret gidermek için Dubai'ye gitti.

Aile büyüğü ziyarete geldiği için çok mutlu olan çift, Hakan Bey'i en iyi şekilde ağırladı.

Hakan Bey'i çölde safariye çıkaran çift, balon turuyla da Dubai'yi gökyüzünden seyrettirdi. Oğlu, gelini ve torunlarıyla hasret gideren ve harika bir Dubai tatili yapan Hakan Bey'in keyfine diyecek yoktu doğrusu.



TOSFED'DEN GÖRKEMLİ GALA

Son yıllarda çok güzel işler yapan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), geleneksel gala gecesini gerçekleştirdi. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen galaya

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, sponsor firma yöneticileri, kulüpler, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden takımlar ve sporcular ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede, 2025'te ulusal yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlara kupaları verildi. Otomobil sporlarına ivme kazandıran başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum.