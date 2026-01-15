Osman-Zeynep Çarmıklı'dan Nuri-Dicle İpek Öztaşkın'a, Cem-Okşan Mirap'tan Mustafa Sandal'a kadar sosyete ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin oturduğu Ulus'taki 301 dairelik Ulus Savoy Sitesi'nde büyük vurgun!

Yönetici Ceyhun Baş, sitenin yaklaşık bir milyon dolarıyla sırra kadem basmış! Evet, yanlış okumadınız... Site yönetimi, yanlarındaki belediyeye ait araziyi yeşil alan olarak kullanmak üzere kiralama kararı almış.



Nuri-Dicle İpek Öztaşkın

Bunun için site yöneticisi Ceyhun Baş, daire sakininden yaklaşık 1 milyon dolar para toplanmış. Ancak, belediyeye yatırmak için topladığı bu paraları ve ayrıca site hesabında biriken paraları alıp ortadan kaybolmuş! Durumu fark eden site sakinleri hemen savcılığa gidip şikayetçi olmuş.



Okşan-Cem Mirap

Ceyhun Baş hakkında yakalama kararı çıkartılmış ama aradan 15 gün geçmesine rağmen halen bulunamamış. "Çok efendi bir insandı, bunu nasıl yaptı anlamadık" diyen site sakinleri şimdi Ceyhun Baş'ın yakalanıp paralarını geri almayı umuyor.



DOSTLARIYLA BAŞLADI AİLESİYLE DEVAM ETTİ

Önceki gün merhum Üzeyir Garih'in kızı Dalia Garih'in 69'uncu doğum günüydü. Tanıyan herkesin çok sevdiği Dalia Hanım'ın yeni yaşı için, aralarında Feryal Gülman, Berrin Yoleri ve Revna Demirören'in de olduğu yaklaşık 15 dostu, gündüz bir kutlama organize etti.

Akşamında da oğulları Niv ve Tal Garih ile kızı Natalie Frayman, eşleri ile birlikte Etiler'deki ünlü bir restoranda doğum günü yemeği verdi. Aile kutlamasında, Dalia Hanım'ın kardeşi İzzet Garih ile eşi Roksi Garih ve kuzeni Edip İlkbahar ile eşi Aslı Hanım da vardı. Dali Hanım 91 yaşındaki annesi ile Lili Garih'le de evde bir pasta üfledi.



ÜNLÜLER ZİRVEDE BULUŞTU

Sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler geçtiğimiz günlerde Erciyes'te bir araya geldi. Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen geleneksel etkinliğe katılmak için giden ünlü isimler, gündüz karın keyfini sürerken akşamları da partiledi.

Bu arada macera ve deneyim dolu etkinliklere katılmayı da ihmal etmediler. Erciyes Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesinde, üç gün boyunca kayak yapıp eğlenen ünlü isimler, renkli karelerle şehre geri döndüler.