Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yapımcılıktan sonra yeni bir işe el attığını öğrendim. Tuba meğer, sessiz sedasız insanları iyileştirmeye soyunmuş ve bunun için de bir yer açmış. İşe ilk etapta ayrılık acısı çekenleri iyileştirmekle başlamış. Ayrılık acısı çekenler için özel bir sistem uyguluyormuş ve onlara acılarını unutturuyormuş.

Hatta kulağıma gelenlere göre ayrılık acısını dindirmek için Tuba Ünsal'a gidenler arasında ünlü isimler de varmış. Tuba bu merkezde yakında, bilinçaltı kayıtları, reset programları ve yavaşlama pratikleri gibi insanları değiştirecek ve dönüştürecek programlara da başlayacakmış. Merkezini, modern hayatın yorduğu insanlar için gizli bir sığınak gibi kurgulamış ve şimdiden buraya sığınan insanlar varmış. Şimdilik yakın çevresine ve kulaktan kulağa duyup gelenlere hizmet veriyormuş. Tuba Ünsal'ın bu işte çok iddialı olduğunu duydum; merkezine gidenleri gerçekten iyi hissettireceğini ve dönüştüreceğini söylüyormuş. Modern hayatın yorduğu ve ayrılık acısı çeken çok insan var, Tuba Ünsal müşteri sıkıntısı çekmeyecektir.



AŞKA DEVAM

İlk eşinden 2016'da boşandıktan sonra adını aşk dedikodularından hep uzak tutan Zeynep Yılmaz, yıllarca aradığı beyaz atlı prensi Aralık 2023'te bulmuş; işadamı Bülent Ciritçi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çok mutlu oldukları konuşulan aşıkları önceki akşam bir davette gördüm; gazetecilere poz verirken yine can ciğer kuzu sarması kıvamındaydılar. Bu arada ilişkisinin başından bu yana "Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" diyen ve bu sözünün halen arkasında duran Zeynep Yılmaz, geri adım atmayacak gibi gözüküyor. Umarım mutlulukları daim olur.



ERKEKLERİ SOLLAYIP ŞAMPİYON OLDU

İş dünyasının başarılı ismi İlker Çebi'nin 17 yaşındaki milli karting pilotu kızı Ayşe Çebi, rekorlar kırarak Senior kategoride Türkiye Karting Şampiyonu oldu.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı ve üst düzey performansla dikkat çeken 17 yaşındaki genç sporcu, 18'i erkek olmak üzere toplam 20 sporcunun mücadele ettiği Senior kategoride, yedi ayağın altısında podyuma çıkmayı başardı ve üç birincilik elde ederek sezonun en istikrarlı ismi oldu. Pistlerde kadın gücünü gösteren Ayşe Çebi'ye kocaman bir alkış.



ALTINCI SERGİSİNİ AÇIYOR

Aslen İranlı olan, Türkiye ve İran arasında şekillenen çok katmanlı bir kültürel arka plandan beslenen başarılı sanatçı Leyla Emadi, 'Hemhal' adını verdiği altıncı kişisel sergisini yarın açıyor.

Sanatçının çok kimlikli ve çok dilli varoluşundan beslenen sergi, zıtlıkları, çatışma değil anlamı derinleştiren bir zenginlik alanı olarak ele alıyor. Bu yaklaşım sergide, sufi düşüncenin akışkanlığı ile küfi yazının geometrik ve sert estetiğinin aynı mekânda yan yana var oluşuyla görünürlük kazanıyor. 14 Mart'a kadar açık kalacak bu sergiyi kaçırmayın derim.