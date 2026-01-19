Yaklaşık iki yıl süren çekişmeli boşanma davalarında birbirlerini gözünü oymaya çalışan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu, 16 Temmuz'da boşanmıştı. Ancak Kızları Zeynep Lia için halen adliye koridorlarını arşınlamaya devam ediyorlar. Çünkü Alara Mildon, mahkemenin verdiği, kızlarının iki haftada bir yatılı olarak babası Doğukan Dudaroğlu'nda kalması kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.







Kızının babasında kalmasını engellemeye çalışan Alara Mildon'dan önceki gün sosyal medyada çok manidar bir paylaşım geldi. Alara Hanım, 100 tane beyaz gülden oluşan bir buketin fotoğrafını koymuş ve altına da "Lucky 26" (Şanslı 26) yazmış.







Beyaz gülün anlamı bellidir; yeni bir aşkın başlangıcında, gerçek ve saf aşkını göstermek isteyenler gönderir. Belli ki, Alara Mildon boşandıktan altı ay sonra yeni bir aşka yelken açıyor ve bu güller yeni beyaz atlı prensinden gelmiş. Yoksa bir kadın, niye bir buket gül paylaşıp yeni yılın şanslı başladığını söyler!







40. YAŞA 'MUHTEŞEM' KUTLAMA

İşadamı Doruk Kaya, eşi Tuğana Hanım'ın 40. yaşı için çok özel bir kutlama organize etti. Doruk Bey, Etiler'deki bir mekanda hazırladığı kutlama için, Tuğana Hanım'ın 40 dostunu davet etti.







Kutlamanın konseptini Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby) filmi olarak belirleyen Doruk Bey, yolladığı davetiyede de dostlarından, 1920'lerin ihtişamlı dünyasında geçen filmin şıklığında giyinmelerini rica etti. Dolayısıyla çok şık bir kutlama oldu. Tuğana Hanım, eşinin hazırladığı bu özel kutlamayı hiç unutmayacaktır herhalde. Ben de Tuğana Hanım'ın doğum gününü kutluyor ve nice yaşlar diliyorum.







EN İYİLER ANTALYA'DA KAPIŞTI!

O küçük beyaz pütürlü topun peşinden koşmaya bayılan golf tutkunları, Antalya'da düzenlenen golf turnuvasında buluştu. Türkiye'nin önde gelen 13 golf kulübünün en iyi üç oyuncusuyla katıldığı, Türk golfünün en önemli takım organizasyonlarından olen etkinlikte şampiyon 143 net skorla Taurus Golf Kulübü oldu. İlki 2021 yılında düzenlenen turnuvada İstanbul Golf Kulübü ikinci, Klassis Golf Kulübü ise üçüncü sırayı aldı. Kazananlara ödülleri, eğlenceli bir törenle takdim edildi.







İPEK İĞNE OYASI İÇİN ÖZEL SERGİ

Geleneksel Türk el sanatlarından biri olan ipek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren "Yüreğin Nuru Sergisi", Ankara'da Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi" kapsamında oluşturulan sergi, kültürel mirasın korunması ve kadın emeğinin görünür kılınması açısından çok önemli. Bu anlamlı sergiyi hayata geçiren KADUM Direktörü ve projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun emeğine sağlık.