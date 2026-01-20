Dünya rekorunun sahibi olan milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasım ayında ilk bu köşede okumuştunuz. İlişkilerini gizli yaşamak isteyen aşıklar, o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin anıtsal heykelinde ayrı ayrı poz vermişti.

Şimdiye kadar yanında erkek sinek bile görmediğim Şahika Ercümen, yılbaşı akşamında Haldun Kilit'le sadece ellerinin göründüğü bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini ifşa etmişti.

Şahika Ercümen'in 16 Ocak'taki doğum günü kutlamasında aşkın ilk fotoğrafı ortaya çıktı! Haldun Kilit, Şahika Ercümen ile baş başa çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştı. Denizin 107 metre altına dalıp rekorlar kıran Şahika Ercümen sevgilisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşmaya cesaret edemese de sevgilisinin cesaretiyle aşkları kanıtlanmış oldu. Umarım mutlulukları daim olur.



KIBRIS'TA GÖRKEMLİ ÖDÜL TÖRENİ

Dünya MICE sektörünün en prestijli ödül töreni Masters of Events by ACE of M.I.C.E Awards 2026, Yavru Vatan Kıbrıs'ta düzenlenen görkemli bir galayla gerçekleşti.

Kırmızı halıda başlayan gece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Malive Bakanı Özdemir Berova, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman ve işadamı Mete Vardar gibi isimlerin de aralarında yer aldığı seçkin davetli topluluğunun katılımıyla adeta bir ünlüler geçidine dönüştü.

Gecenin sunuculuğunu Başak Koç üstlenirken, sahne alan Cenk Eren performansıyla gala gecesinin ritmini zirveye taşıdı.

SANATÇILARA DESTEĞE DEVAM

İstanbul'daki sanat sezonu hız kesmeden devam ediyor... Hemen her gün yeni bir serginin davetiyesini alıyorum. Sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet gösteren Etiler'deki sanat merkezi de, yine güzel bir sergi hazırlığında.

Bağımsız sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan merkezde, 23 Ocak'ta "Yolun Ortasında Yüzeyin Altında" adındaki grup sergisi sanatseverlerle buluşacak. Zuhal Baysar küratörlüğünde 15 bağımsız sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 15 Mart'a kadar açık kalacak.

ANKARA'DA SAĞLIKLI PANEL

Sağlıklı yaşam günümüzün en gözde kavramı ve bu çerçevede neredeyse her gün bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Bu kez etkinliğin adresi Ankara'ydı. Elif Melek Avcı, 'sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme' odaklı bir panel düzenledi.

Ünlü bir otelde gerçekleşen panelde, Elif Hanım ile birlikte Ahmet Yaşar Esmekaya da bir konuşma yaptı. Ankara sosyetesinin büyük ilgi gösterdiği ve diyet konusunda tüyolar edindiği panelde, konuklara sağlıklı atıştırmalıklar ikram edildi.