Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, yaklaşık 1 milyon doları zimmetine geçirip kaçtığını herkes benden öğrenmişti. Halen firarda olduğunu öğrendiğim Ceyhan Baş ile ilgili ilginç bilgilere ulaştım!

Yaklaşık 10 yıldır sitede profesyonel olarak yöneticilik yapan Ceyhun Baş, aynı zamanda sitedeki emlak ofisinin, oto yıkamacının, kuaförün ve marketinin de sahibiymiş! Siteye gelen her nakliyeci ve tamirciyi de, komisyonunu almadan içeri sokmazmış!

Ancak onlarca şikayete rağmen, sitenin yönetim kurulu başkanı olan Osman Çarmıklı, ısrarla Ceyhun Baş'ın arkasında durmuş! Bu olayın patlak vermesiyle Osman Bey'in komşularına karşı kendisini çok mahcup hissettiği konuşuluyor.

Hatta Osman Bey, bu mahcubiyetten kurtulmak için sitenin zararını karşılayacakmış. Bu durum, site sakinlerinin yüreğine biraz su serpmiş durumda. Ancak önümüzdeki ay yapılacak toplantıda zararın temini ve diğer konular belli olacakmış. Umarım toplantıya kadar Ceyhun Baş yakalanır ve parayı da geri alabilirler de; Osman Bey de hem maddi hem de manevi bu yükten kurutulur...



50. YIL KONSERLERİ BAŞLIYOR

Nihat Özdemir'in şirketi, 50. yıl gururunu, sanatın birleştirici gücüyle taçlandırıyor. Bu anlamlı yılda, Limak Filarmoni Orkestrası, 5 Şubat'ta Zincirlikuyu'daki kültür sanat merkezinde, unutulmaz bir müzik gecesinde sanatseverlerle buluşacak.

Ünlü tenor Murat Karahan ile dünyanın seçkin sopranolarından Angela Gheorghiu sahne alacağı gecede, şef Mikhail Agrest yönetimindeki orkestra, dinleyicileri unutulmaz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Limak 50. Yıl Konserleri'nin ilki olan 'Yeni Yıl Buluşması'nın geliri ise Türkiye'nin Mühendis Kızları Programı'na aktarılacak. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.



SOSYETE MERAKTAN KURTULDU!

İşadamı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, neredeyse iki yıldır sırra kadem basmıştı! Boşanma protokolünde, çocuklarıyla tatil yapması için İzzet Antebi'nin her yaz 30 bin dolar vereceği maddesi olmasına rağmen, iki yazdır 'bedava' tatile bile gitmeyince herkes merak etmişti.

Uzun süredir sosyetede herkesin birbirine sorduğu Didem Sarı, sonunda ortaya çıktı! Önceki gün "Kayıtsız Kalma" sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreninde arzı endam eyleyen Didem Sarı, gayet sağlıklı ve fit görünüyordu.



BU SERGİ KAÇMAZ

'İlklerin kadını' olarak tanınan opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam Semiha Berksoy'un külliyatı, İstanbul Modern'e taşındı. Avrupa'da sahne almış Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı olmasının yanı sıra sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlarla da adını Türk sanat tarihine yazdıran Semiha Berksoy'un 200'ü aşkın yapıtı, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluştu.

Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren "Tüm Renklerin Aryası" başlıklı serginin açılış davetine pek çok ünlü sanatsever katıldı. 6 Eylül'e kadar açık kalacak bu sergiyi kaçırmayın.