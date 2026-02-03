Maalesef boşanma ve ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Dün, iş ve cemiyet dünyasını şoke eden bir boşanma haberi vermiştim ve şimdi de bir ayrılık haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut'un 1.5 yıldır süren aşkının sona erdiğini öğrendim. İş insanı Metin Şen, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşandıktan sonra aradığı mutluluğu, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut'ta bulmuştu.

Aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken eylül ayında gelen sürpriz ayrılık haberi hepimizi şaşırtmıştı. Ama ayrılığa ancak bir ay dayanabilmişler ve aşkları kaldığı yerden devam etmişti. Ancak yama dikiş tutmamış. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çiftin tekrar ayrılmasına şaşırdım. Oysa yakınları onlardan nikah davetiyesi bekliyordu. Hatta kulağıma gelenlere göre bu sefer, bir daha bir araya gelmemek üzere yollarını ayırmışlar. Ne diyeyim; ikisi için de hayırlısı olsun.



AŞKI HEP TÜRKLERDE BULUYOR

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, reklam çalışmaları için geldiği Türkiye'de gönlünü güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Saevarsson, 2021'de evlenme teklif ettiği Dilan Çiçek Deniz'den 2022'de ayrılsa da Türkiye'den bir türlü kopamamıştı.

Daha doğrusu Türk kızlarından... İlk eşinden üç çocuğu olan Saevarsson, ayrılığın ardından Hazal Çağlayan ile flört etmişti. Bir süre önce de, tasarımcı Tilbe Çakır ile birlikte olduğu kulağıma gelmişti; doğruymuş. Saevarsson ile Çakır, aşk dedikodularını doğruladı. Şimdilerde baş başa Bali'de tatil yapan aşıklar, aşk kokan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.



FANTASTİK BİR DÜNYA KURMUŞ

Çağdaş Türk resminde düşsel figürleri ve renkli paletiyle öne çıkan ressam Mehmet Uygun, yedi yıl aradan sonra ilk kişisel sergisini yarın açacak. Yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturan galerinin ev sahipliği yapacağı serginin adı Leb-i Derya.

Uzun soluklu bir üretim sürecinde şekillenen, sanatçının hayatı boyunca benimsediği sınırlı üretim pratiğinin bir sonucu olarak, hayal ile gerçeklik arasında kurulan fantastik bir dünyayı izleyiciyle buluşturan sergi, 1 Mart'a kadar devam edecek.



ROL DEĞİL GERÇEK

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem'i sömestir tatilinin son günlerinde Uludağ'a tatile götürmüş. Onların tatiline şahitlik eden bir arkadaşımla konuştum; mutluluklarını anlata anlata bitiremedi.

"Bence birbirlerine deli gibi aşıklar, birbirlerinin gözünün içine bakıyorlar, çok mutlular" dedi. Bir de Burak Özçivit'in çok ilgili bir baba olduğunu ve çocuklarını mutlu etmek için her şeyi yaptığını söyledi. 2017'de evlenen çiftin, çocuklarıyla birlikte 'örnek aile' gösterilmesi boşuna değil demek ki. Başarılı oyuncuların gerçek aşk yaşadıkları ortada; hiç bitmez umarım.