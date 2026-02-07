Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in aşk ilişkisinden sonra sonunda iş ilişkisi de bitti! Bu köşede okumuştunuz: Ortak sanat galerisi işleten Murat Pilevneli ile Aslı Pamir, sekiz yıl süren bir aşk yaşamış, 2023 yılında ayrılmışlardı.

Murat Bey üç ay sonra kendisi gibi galeri sahibi Senem Özgeren ile flört etmeye başlayıp sekiz ay sonra evlense de Aslı Hanım, "Aşk başka iş başka" deyip ortaklığını devam ettirmişti. Ta ki, birkaç gün öncesine kadar...

Aslı Hanım önceki gün, Pilevneli Gallery'den ayrıldığını açıkladı. Yani Murat Pilevneli ile sekiz yıl süren aşk ilişkisinden sonra 10 yıllık iş ilişkisi de son buldu. Aslı Hanım ayrılık açıklamasında "Pilevneli Gallery'nin birlikte inşa edilmesine yardım etmeme fırsat verdiği için minnettarım" deyip Murat Pilevneli'ye teşekkür etti. Demek ki, kötü ayrılmamışlar. Bağımsız bir sanat danışmanı olarak yoluna deva edeceğini söyleyen Aslı Hanım'ın yolu açık olsun.



DATÇA'DA FESTİVAL ZAMANI

Her yıl Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, bu yıl da 12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Sena Pir'in, geçtiğimiz yaz Eski Datça'da açtığı Maison Magi adlı sanat mekanı da, festival çerçevesinde her gün ritmi düşmeyen etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival boyunca Maison Magi'de konserler, şenlikler, sergiler, etkinlikler, atölyeler sizleri bekliyor olacak. Baharı keyifli bir şekilde karşılamak için yolu Datça'ya düşeceklerin bilgisine...



HAYIRLI BİR İŞ İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Mine Narin ve arkadaşları tarafından otistik çocukları topluma kazandırmak için kurulan Tohum Otizm Vakfı, 23. yılını görkemli bir galayla kutlayacak. Önceki gün karşılaştığım Suzan Sabancı, Mine Narin ile hayırlı bir iş için yola çıktıklarını söyledi.

Otizme adanmış 23 yılın birikimiyle, yeniliklerle dolu farklı bir gelecek için bir araya gelmişler. 25 Mart'ta düzenlenecek Tohum Otizm Vakfı Gala Gecesi'ne Mine Narin ile birlikte ev sahipliği yapacaklarmış. "İnşallah otizmli gençlere ufak da olsa bir desteğimiz olur" diyen Suzan Hanım'ın gönlüne sağlık.



AŞK DENİZİNDE ÇOK MUTLULAR

İdo-Yasemin Tatlıses çifti, Şamdan Plus'ın Sevgililer Günü sayısına kapak oldu. Dergi çok doğru bir seçim yapmış çünkü İdo ile Yasemin gerçekten büyük bir aşk yaşıyor. Uzun süren ilişkilerini önce evlilikle, sonra ikizleriyle perçinleyen çiftin aşkı denize benzetmeleri de çok hoşuma gitti.

"Aşk bizce denize benzer; karanlık çöktüğünde kapkara görünür ama içine girince yıldızları yansıtır. Bazen dalgaları yorucudur, bazen sesi huzur verir. Cesaret edersen seni değiştirir, vazgeçersen hep aklında kalır. Uçsuz bucaksızdır, sonunu asla görmezsin hep içine çeker..." İdo ile Yasemin bence magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri, mutlulukları daim olsun.



EĞLENCENİN BÖYLESİ!

Hafta içinde sosyal medyada çok acayip bir paylaşıma denk geldim! Sima Tarkan Basoğlu, evde yaklaşık 15 kişi toplanıp düğün videosunu izledikleri anları, olayın kahramanı Sibil Çetinkaya'nın da olduğu arkadaş grubuna anlatıyordu. Gelin odasında hazırlanma anlarını izlerken, erkeklerden biri görüntülerde Sibil Çetinkaya'nın göğsünün gözüktüğünü fark etmiş.

Sonrasında da videoyu geri sarıp sarıp o görüntüyü tekrar tekrar izlemişler! Kız arkadaşlarının özel bir anını durdurup durdurup izlemeleri, normal bir şey gibi anlatıp gülüşmeleri, üstelik bir de bunu sosyal medyada yayınlamaları; pes doğrusu! Nasıl bir arkadaşlık ilişkileri var, nasıl bir eğlence anlayışları var anlayamadım doğrusu.



STİLSİZ STİL!

Mimar ve sosyal medya fenomeni Mihre Mutlu, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Ünlü bir spor giyim markası ve tasarımcı iş birliğinden doğan koleksiyonun tanıtım davetine katılan Mihre Mutlu'nun bu görünümü, stil açısından fazla karmaşık ve dengesiz kalmış!

Üst üste katmanlanan farklı dokular ve desenler göz yoruyor. Boğazlı kısa üst, desenli iç parça ve mini etek bir araya gelince bütünlük hissi kayboluyor. Kalın kemer bel hattını keserek proporsiyonu bozarken, uzun çizmeler kombini daha da ağırlaştırmış. Daha sade parçalarla bu kadar iddialı detaylar çok daha şık taşınabilirdi.

TREND RADARI



Midi boy deri etekler bu sezon gardıropların en güçlü parçalarından biri. Hem feminen hem de cool bir tavır yaratan bu etekler, gündüz triko ve botlarla rahat bir stil yaratırken gece de topuklularla bambaşka bir şıklığa bürünüyor.



Şapkalar bu sezon sadece aksesuar değil, kombinin yıldızı. Özellikle kış aylarında yün ve keçe modeller sokak stiline güçlü bir karakter katıyor.



Mikro dantel detayları bu sezon romantizmi minimal bir şekilde geri getiriyor. Büyük ve gösterişli danteller yerine, yakalarda, manşetlerde ya da iç katmanlarda ince ince görünen dokunuşlar öne çıkıyor.