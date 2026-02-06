Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen'in St. Barths'taki lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde beyin kanaması geçirdiğini de, ameliyat olduğu Miami'nin ünlü hastanesinde mikrop kaptığını da herkes benden öğrenmişti.

Geçen hafta 50. yıl plaketine kavuşan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu olan Adnan Şen'in, kaptığı mikrop yüzünden kemikteki oluşan enfeksiyonun alınması için kafatasının tekrar açılacağını da yazmıştım. Aylardır ameliyat olacağı günü bekleyen Adnan Şen'in, dün Los Angeles'ta bıçak altına yattığını duydum. Halen yoğun bakımda tutulan Adnan Bey'in operasyonunun başarılı geçtiğini, kemikte oluşan enfeksiyonun tamamen temizlendiğini öğrendim. Rahatsızlığı boyunca çok endişeli olan ve yanından ayrılmayan eşi Begüm Hanım da derin bir oh çekmiş. Adnan Bey'e acil şifalar diliyorum.



BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

23 Eylül'de evlenen Simay Kamer-Bilgen Gedikli çiftinin anne- baba olmak için ellerini çabuk tuttuğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Eşi Bilgen Bey ile yönetiminde olduğu ÇABA Derneği'nin davetine katılan yaklaşık dört aylık hamile Simay Hanım'ın karnı artık iyice belirmiş.

Oğlu ve gelini Atasay-Chiara de Rocchi Kamer sayesinde mayısta ilk torunları Noah'ı kucaklarına alan Cihan-Çiğdem Kamer çiftinin ikinci torunlarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin; bu kez kız torun mutluluğu yaşayacaklar. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.



YENİ AŞIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Önceki yıl oğullarının babası Abdullah Burnaz ile 13 yıllık evliliğini bitiren Selin Denizli'nin de sonunda yalnızlığına nokta koyduğunu yazmıştım. İki yılın ardından kendisine genç bir sevgili bulan 47 yaşındaki Selin Denizli, birkaç aydır 30'lu yaşlarının başında olan komedyen Berkan Aytekin ile flört ediyor.

Selin Denizli, çocukları ile İzmir'de yaşadığı için, Berkan Aytekin, İstanbul-İzmir arası mekik dokuyordu. Bu kez tersi oldu; Selin Denizli, İstanbul'a geldi. Baş başa bir davete katılıp gazetecilere el ele poz verdiklerine göre ilişkileri ciddi gözüküyor. Umarım mutlulukları daim olur.



AYLA TURAN'DAN EĞLENCELİ SERGİ

İstanbul sanat sezonu hız kesmeden devam ederken, yeni yılda çıta daha da yükselecek gibi gözüküyor. Ardı ardına açılan sergilere önümüzdeki hafta bir yenisi daha eklenecek.

Bir sanat galerisi, 9 Şubat'tan itibaren eğlenceli ve dinamik heykelleriyle adından söz ettiren Ayla Turan'ın eserlerini sanat tutkunlarıyla buluşturacak. Turan'ın günlük yaşamdan nesnelere ve figürlere çocukça bir bakışla yaklaşarak izleyiciyi, gördüklerine daha derinden bakmaya teşvik eden eserleri, 11 Mayıs'a dek galeride izlenebilecek: bilginize...