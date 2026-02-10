Geçen yıl, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında gayrimeşru bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı ikinci bebeğine hamile. Evet, yanlış okumadınız...

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım ikinci bebeğine hamile ve en yakınları bile bunu bilmiyor; hamile olduğunu benim bu haberim ile öğrenecekler. Hatırlarsınız: Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca evlilikleri bitme noktasına gelmişti.

Gelini Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Sabancı'nın bu evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf edip başardığını da; Hacı- Nazlı Sabancı çiftinin ikinci çocuğa karar verdiğini de eylül ayında ilk bu köşede okumuştunuz. Haberimin ardından Nazlı Hanım'ın hamile olduğuna dair iddialar ortaya atılsa da, dedikodular fos çıkmıştı. Ama bu sefer ki, kesin bilgi! Umarım Nazlı Hanım da, bebeği de sağlıkla kurtulur. Bu arada bakalım Hacı Sabancı kızları mı, erkekleri mi ikileyecek!



ANNESİ İÇİN MEVLİT OKUTTU

70 yıllık ömründe 3 evlat acısı yaşayan, kurduğu Umut Vakfı ile bireysel silahsızlanma için mücadele eden iş insanı Nazire Dedeman Çağatay, 4 Şubat 2019'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata veda etmişti.

Annesinin vefatının ardından bayrağı devralıp vakfın başına geçen Özlem Önal, Nazire Hanım'ın yedinci ölüm yıldönümü için hafta sonu Umut Vakfı'nda mevlit okuttu.

Özlem Hanım, mevlide katılanlarla hem annesini andı hem de silahsızlanmaya bir kez daha dikkat çekti. Bu arada mevlit şekerlerinin kutusunda Nazire Dedeman'ın resminin olması dikkat çekiciydi.

MÜŞTERİYKEN PATRON OLDULAR

Fenerbahçe Spor Kulübü efsane başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen, şimdi de tırnak işine girdi! 19 yıllık hayat arkadaşı Nail Yiğittaş ile 12 yıl önce Cihangir'de pizzacı açan Suzan Hanım, bu kez yakın arkadaşı Nergis Çetinkaya ile müşterisi oldukları Etiler'deki bir güzellik ve tırnak bakım merkezini devraldı.

"Müşterisiydik, patron olduk" sözleriyle heyecanlarını dile getiren ortaklar açılışta, sektörün lider markalarından biri olan merkezlerini yenilikçi dokunuşlarla daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yolları açık olsun.

GÜZELLİK TUTKUNLARI BULUŞTU

Cilt bakımı ürünleriyle dünyada öne çıkan Kore'den bir marka daha Türkiye'ye geldi. Cem Dergin, Kore'nin ünlü bir markasının cilt bakım setini Türkiye'de satışa sundu. Dergin, ürünleri tanıtmak için büyük bir davet verdi ve iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.

Davette ürün hakkında bilgi veren Dergin, "Ürünü önce kendim denedim, değişikliği sadece kendim değil çevremdekiler de fark edince, Türkiye'ye getirmeye karar verdim" dedi. Büyük ilgi gören bu güzellik daveti, şarkıcı Eylül Ergül'ün canlı performansıyla eğlenceli bir geceye dönüştü.