Önceki gün sanatçı Züleyha Ortak ile nörolog Prof. Dr. Serdar Dağ hakkında ortaya atılan iddialar, sanat camiasında geniş yankı uyandırmıştı. İddialara göre; Züleyha Ortak ile Serdar Dağ arasında yaşanan yasak aşk, Dağ'ın evliliğini bitirmiş; sevgilisine 2025 model lüks bir araç alan Dağ, oğlunu evden çıkarıp sokağa atmıştı! Bu iddialar gündeme bomba gibi düşünce Serdar Dağ'ı aradım.

Dağ, eşiyle Şubat 2023'te boşandıklarını, Züleyha Ortak ile boşandıktan sonra flört etmeye başladıkları söyledi. Ayrıca boşanma protokolünde, tüm mal varlığını oğluna bıraktığına dair bir madde olduğunu da söyleyen Dağ, kimseyi de evden çıkarmadığını, halen oğlunun Zekeriyaköy'deki villasında oturduğunu söyledi. "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Niye bu dedikodular çıktı o zaman?" diye sorduğumda Dağ şu yanıtı verdi: "Sevgililer Günü hediyesi olarak Züleyha Hanım'a 200 bin liralık bir bilezik aldım. Ondan sonra bu iddialar ortaya atıldı, tüm sebep bu" dedi. Bu arada sevgilisine lüks otomobil aldığı iddiasını da yalanladı. Yani Züleyha Ortak lüks aracını kendisi almış.



UMRE TURLARINI YENİDEN BAŞLATTI

Hanımağa lakaplı Nadire İçkale, yıllar önce başlattığı umre turları sayesinde, sosyetik pek çok dostunu kutsal topraklarla buluşturmuştu. Düzenlediği turlar sayesinde rahmetli eşi Mehmet İçkale'nin kurucu üyesi olduğu Diyarbakır Kültür Tanıtma Vakfı'na gelir sağlayan İçkale, yaklaşık 15 yıl ara verdiği turlara tekrar başladı.

"Önce Allah için, sonra öğrencilerimize katkı için" diyen Nadire Hanım, yaklaşık 30 kişilik umre arkadaşları ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Nadire Hanım'ın yeniden başlattığı umre turlarının geliri yine Diyarbakır Kültür Tanıtma Vakfı'na gidecekmiş.



SIRA DIŞI İŞ BİRLİĞİ

Başarılı iç mimar ve tasarımcı Derin Sarıyer, 2013 yılında 41 yaşındayken müzisyen koltuğuna da oturmuş, her yıl çıkardığı single'larla herkesin dikkatini çekmişti. Birkaç yıl önce de moda tasarımcısı Sedef Çalarken ile kreatif tasarım ortaklığına gitmişti.

Bu ortaklık ilk meyvesini verdi; Çalarkan ve Sarıyer, müzik ve tasarımı buluşturan yenilikçi bir projeye imza attı. Derin Sarıyer, insan zihninin yabancılaşma, yalnızlık, şiddet ve cinsellikle hesaplaşmalarına odaklanan 'Zebercet' isimli şarkıyı yazarken, Sedef Çalarkan da bu şarkının kendisine hissettirdikleriyle çantalar tasarladı.



İŞE ARA VERDİ OĞLUNU BÜYÜTÜYOR

Sürpriz aşklarını ilk benden öğrendiğiniz Yasemin Taciroğlu-Ahmet Uras çifti, geçtiğimiz kasımda hepimize sürpriz yapmıştı! Hamile olduğunu bile duymadığımız Yasemin Hanım'ın, Alihan adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdiğini öğrenmiştik.

Bu arada ünlü modacı annesi Nedret Taciroğlu'nun en büyük yardımcısı olan Yasemin Hanım'ın örnek anneliği de herkesin dilinde. Moda işlerine bir süreliğine ara veren ve tüm mesaisini oğluna ayıran Yasemin Hanım, önceki gün yüzünü kalple kapadığı oğlunu ilk kez gösterdi. Maşallah, 4 aylık minik Alihan toraman bir bebek olmuş.