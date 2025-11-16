İDİL AÇIKALIN

Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. A, D, E ve B grubu vitaminlerini önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar. Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği düşüktür. Yani yumurtada kalp damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitleri ve toplam yağ miktarı azdır. Yapılan araştırmalar kahvaltıda yumurta tüketiminin vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışıklarından da yeterince faydalanıldığı taktirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller.

Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri de içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve hastalıklardan koruma rolü vardır. Yetersizliği de çocukların öğrenme yeteneğini ve okul başarısını azaltır.







Yumurtadaki kolesterolden korkmayın. Yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı etkisi vardır. Kolesterol insanlar ve tüm hayvanlarda vücutta sentezlenen yağ benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin yalıtımı hücre duvarlarının bütünlüğünün sağlanması, D vitamini sentezi, çeşitli hormonların ve sindirim salgılarının oluşumu için gerekli bir maddedir.

Yumurtadaki protein tüm besinler içinde en kalitelidir. Yumurtada proteinin biyolojik yararlığı yüzde 100 iken, bu değer sütte yüzde 85, balıkta yüzde 76, sığır etinde yüzde 74'de kalmaktadır.

Yumurta öyle bir gıda maddesidir ki, dışarıdan hiçbir katkı ve destek almadan bir canlı oluşabilecek güç ve kabiliyettedir.

Yumurta, ambalajı hayvan tarafından yapılan tek gıda maddesidir. Bu nedenle ticari hileye tamamen kapalıdır.

Yumurta besin kalitesi açısından anne sütünden sonra 2. sıradadır.

Her anne çocuğunun sağlıklı olmasını ister. Bebeklik çağındaki beslenmede (özellikle ilk üç yaşına kadar) hayvansal protein tüketimi, çocuğun beyinsel fonksiyonlarının gelişmesi için gereklidir.

Hayvansal proteinin en kolay sağlanacağı maddelerin başında da yumurta gelir.







BOZUK YUMURTA NASIL ANLAŞILIR?

Taze bir yumurta, kabuğu tamamen sağlam ve sert şekildedir. İçi şeffaf ve sarısı yuvarlak renge sahiptir. Ancak bazen yumurtalar bozulabilir veya çürüyebilir. Bozuk yumurtanın tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle tüketiciler bozuk yumurta nasıl anlaşılır sorusuna cevap arar. Bozuk bir yumurtayı tespit etmenin bazı yolları vardır. İlk olarak kabuğunda çatlak veya kırık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yumurta kabuğunda çatlak veya kırık varsa bakterilerin yumurtanın içine girmesi mümkündür.

Hassas bir kahvaltılık ürünü olan yumurta tüketilmeden önce bozuk yumurta ne yapar sorusuna cevap verilmelidir. Yumurtanın sağlığı, tüketildiği şekile de bağlıdır. Pişirirken ve saklarken hijyen kurallarına uygun olmak çok önemli. Yumurtaları buzdolabında saklamalı ve pişirmeden önce yıkamamalısınız. Yumurtayı tamamen pişirmek ve çiğ veya yarı pişmiş yumurta tüketmekten kaçınmak da önemli. Yumurtaların bozulmasının nedeni genellikle bakteri üremesi ve büyümesidir. Oda sıcaklığında bakterilerin çoğalması hızlanır ve yumurtanın daha çabuk bozulmasına neden olur.

Tüketiciler yumurta bozuk mu nasıl anlaşılır sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Yumurtaların tarihini kontrol etmek için bir başka yöntem de koklamaktır. Taze bir yumurta hafif kokar ve rahatsız edici kokusu yoktur. Bozuk yumurta keskin ve kötü bir kokuya sahiptir. Yumurtayı kontrol etmek için son yöntem kırmaktır. Kabuğunu kırdığınızda sarısı ve beyazını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Taze bir yumurtanın sarısı yuvarlak, beyazı ise sıvıdır. Bozuk bir yumurtanın ise sarısı yayılmış, beyazı ise yoğun bir şekilde toplanmış olabilir. Ayrıca kırılmış bir yumurtanın içinde bir leke veya kan görürseniz bu da bozuk bir yumurtanın belirtileri olabilir. Yumurtaların tarihlerini kontrol etmek aynı zamanda taze ve sağlıklı yumurtalar seçmek için de önemlidir.







RAF ÖMRÜ

Yumurtanın tarihini kontrol etmek, bozukluk belirtilerini fark etmek için çok önemlidir. Çünkü taze olmayan veya bozuk yumurtalar sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir. Bazı üreticiler, yumurtaların taze kalma süresini uzatmak için bazı teknikler kullanabilirler. Bu nedenle yumurtaların raf ömrü, ambalajında belirtilen tarihten daha uzun olabilir. Yumurtaların taze olup olmadığını kontrol etmek için en basit yöntem su testidir. Bu yöntem için bir kase dolusu su hazırlanır ve yumurtalar tek tek suya bırakılır. Eğer yumurta suyun dibine çökerse taze bir yumurta olduğu söylenebilir. Eğer yumurta suyun üstünde yüzerse bozuk olabilir veya tarihini geçmiş olabilir. Bu yöntem, yumurtanın tazeliğini kontrol etmek için en hızlı ve en kolay yöntemdir. Haşlanmış bir yumurta bozulmuşsa bazı işaretler belirgin hale gelebilir. Kötü koku, renk değişimi, kabukta çatlak ve sıvılaşmış yumurta beyazı bu belirtiler arasında yer alır.







TEREYAĞLI YUMURTA KAPAMA

MALZEMELER

Yumurta (kişi sayısına göre)

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yumurtaları haşlıyoruz, ortadan ikiye bölüyoruz. Tereyağını eritiyoruz, baharatları ekliyoruz. En son yumurtaları kesilmiş kısmından tereyağına yatırıyoruz. 2-3 dakika daha pişirerek sıcak servis yapıyoruz.