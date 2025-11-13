İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün fındık yağı ile hazırladığım bazı lezzetli reçetelere yer veriyorum. Hakikaten diğer yağlara oranla, bu reçeteleri fındık yağı ile hazırladığımda sonuç çok daha lezzetli oldu. Fındık yağı esasen, fındık içinin ısıya maruz bırakılmadan preslenmesi ile elde edilen bir yağ türüdür.

Bazı yağ firmaları, fındık içini kavurduktan sonra presleme yoluna gidiyor. O nedenle çeşitli markaların fındık yağlarını denediğimde farklı lezzetlerde olduklarını fark ettim. Sonuç olarak fındığın kavrularak ya da çiğ haldeyken preslenip filtrelerden geçirildikten sonra süzülmesi ile elden edilen fındık yağı; kendine has rengi ve kokusu ile mutfaklarda bazı yemeklerde ve özellikle çay saati lezzetlerinde fark yaratıyor. Tıpkı zeytinyağı gibi vitamin ve mineral yönünden oldukça zengin olan fındık yağı, özellikle omega yağ asitleri, kalsiyum ve magnezyum bakımından faydalı bir yağ türü. Ayrıca doğal ve genetiği değiştirilmemiş bir besin olduğu için, gelişim çağındaki çocukların beslenmesi için de oldukça sağlıklı ve besleyici. Fındık yağı; her türlü yemekte, çay saati tariflerinde rahatlıkla kullanılabilir. Hatta yüksek yanma derecesine sahip olan fındık yağı, kızartmalar için de oldukça uygundur. Ayrıca çiğ olarak salatalarda limon ve sirke ile beraber harika arkadaşlık eder ve şahane salata sosları hazırlamanızı sağlar. Fındık yağının doğal yapısı, onu kapağı açıldıktan sonra buzdolabında saklamamıza olanak sağlar ki, bence bunun hiçbir sakıncası yoktur.

Size bugün fındık yağı ile hazırladığım şahane bir poğaça ve enfes bir kek tarifi veriyorum. Denemenizi şiddetle öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FINDIK YAĞININ FAYDALARI

E vitamini yönünden oldukça zengindir.

Serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarlarına karşı antioksidan niteliğindedir.

Sağlıklı yağ asitleri sebebiyle vücuttaki kötü kolesterolü düşürür.

Kalsiyum açısından çok zengin olduğundan, diş sağlığı için faydalıdır.

Ayrıca cilt için de çok yararlıdır.







EV YAPIMI POĞAÇA

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 adet yumurta akı

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı fındık yağı

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

İÇİ İÇİN:

1 kalıp beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Susam ve çörek otu

YAPILIŞI: İç malzemeyi hazırlamak için peyniri eziyoruz ve maydanozu ince ince kıyıyoruz. Hamur malzemesini karıştırıyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp avucumuzun içinde açarak iç harcı koyup kapatıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susamla süslüyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.







İNCİR VE TARÇINLI KEK

MALZEMELER

Yarım su bardağı pudra şekeri

4 adet yumurta

3 su bardağı un

12 adet kuru incir

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı fındık yağı

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI: Öncelikle kuru incirleri suda bekletip yumuşatıyoruz. Minik minik doğruyoruz. Yumurta, şeker, yağ ve sütü iyice çırpıyoruz. Un, tarçın ve kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz. Son olarak incirleri ilave edip karıştırıyoruz. Yağlayıp unladığımız bir kek kalıbına alıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.