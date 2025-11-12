İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kışla birlikte özlediğimiz çorbaları konuk ediyoruz. Birbirinden farklı çorba tariflerini denemenizi öneririm.
TERBİYELİ ISPANAK ÇORBASI
MALZEMELER
250 gr. ayıklanmış yıkanmış ıspanak
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
4 su bardağı su
1 su bardağı et suyu
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
TERBİYESİ İÇİN:
5 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı tepeleme un
SERVİSİ İÇİN:
Zeytinyağı
Kırmızı pul biber
Kuru nane
İsteğe göre haşlanmış nohut
YAPILIŞI: Soğanı yemeklik doğrayın. Yıkanıp ayıklanmış ıspanakları doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Nohutları ilave edin, 4 su bardağı su ve 1 su bardağı et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynatın. Terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu geniş bir kase içinde çırpın. Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp terbiyeye ilave edin ve çırpmaya devam edin. Ilınan terbiyeyi çorbaya ekleyin ve karıştırın. Tuzunu eklediğiniz çorbayı 1 taşım daha kaynatın. İsteğe göre yağda nohut, kırmızı biber, kuru nane ve zeytinyağı kızdırıp çorbanın üstüne dökerek servis yapın.
NOHUTLU YOĞURT ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı yoğurt
4 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı nane
Tuz
YAPILIŞI: Yoğurt, un ve yumurtayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Tencereye alıp, suyu ve nohudu ilave edin. Tuzu serpip, iyice karıştırın. Kısık ateşte, koyu bir kıvama gelinceye kadar pişirin. Tereyağını tavada eritip, kırmızı toz biberi ilave edin. Çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine biberli yağı gezdirin ve nane serpip servis yapın.
TUTMAÇ ÇORBASI
MALZEMELER
2 kase yoğurt
1 tepeleme yemek kaşığı un
1 çay bardağı makarna
Yarım çay bardağı yeşil mercimek
1 orta boy soğan
Yarım yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı kekik
2 bardak su
Tuz
Tavuk veya et bulyon
YAPILIŞI: Öncelikle küçük bir kapta mercimekler haşlanır. Tencereye yoğurt, un, makarna ve haşlanan mercimek eklenip orta ateşte sürekli karıştırılır. Tuz ve bulyon da eklenip karıştırılmaya devam edilir. Karışım kaynayınca karıştırmaya gerek yoktur. 2 bardak su ekleyip tekrar kaynatılır. Bu sırada bir tavada yemeklik doğranmış soğan kavrulur ve kırmızı biber, kekik, salça eklenip kavurmaya devam edilir. Daha sonra bu karışım kaynayan çorbaya eklenip bir taşım kaynatılır.