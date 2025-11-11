İDİL AÇIKALIN

Kış aylarının en sağlıklı, en lezzetli meyvelerinden birini İdilika'nın Mutfağı'na konuk ediyoruz bugün. Türk mutfağında en yaygın kullanım şekli kabak tatlısı olsa da biz Giritliler, balkabağınden börek, köfte, çorba, mücver gibi birçok farklı yemek yapabiliyoruz. Büyüklerimiz rendelenmiş balkabağı ve lor peynirli şahane börekler yaparmış.

Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









KAYGANA

MALZEMELER

1 kilo balkabağı

2 demet taze soğan

2 kahve fincanı un

5 adet yumurta

1 demet dereotu

1 demet nane

1.5 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar

Yeterince tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Balkabağını rendeliyoruz. Soğanları, dereotunu ve naneyi ince ince kıyıyoruz. Çok hafif tuzlayarak unu ilave edip karıştırıyoruz. Öte yandan bir kap içine yumurtaları kırıp hafifçe çırptıktan sonra ilave ediyoruz. Kabakların sulanmasına fırsat vermeden rende kaşarı da karıştırıyoruz. Kaşık kaşık alıp kızdırılmış ayçiçek yağında kızartıyoruz.







BALKABAĞI PÜRELİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

BALKABAĞI PÜRESİ İÇİN:

500 gr. balkabağı

2 su bardağı toz şeker

2 adet portakalın suyu

YAPILIŞI: Bir kabın içine süt, nişasta ve jelatini koyup çırpıyoruz. Bir tencerenin içine kremaları boşaltıp üzerine toz şekeri serpip karıştırıyoruz. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz.

Kaynamaya başlayan kremanın içine süt, jelatin ve nişastalı karışımı döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaşana dek pişiriyoruz. Balkabağı püresi için; balkabağını, portakal suyunu ve toz şekeri pişiriyoruz, blender'dan çekiyoruz. Pudingleri servis kaselerine döküp bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine balkabağı püresini ekliyoruz.







TAHİN PEKMEZLİ

MALZEMELER

1 kg balkabağı

2 su bardağı pekmez

100 gr kaymak

50 gr tahin

YAPILIŞI: Balkabakları tencereye dizilir. Üzerine pekmez ve bir su bardağı su ilave edilir, kısık ateşte pişirilir. Tahin ve kaymak ile servis edilir.