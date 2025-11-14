İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yapımı son derece pratik ve bir o kadar da lezzetli üç tarif hazırladım. Ani gelen misafirler için bire bir olan bu menüyü denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







ACILI PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

3-4 orta boy patates

Kaynaması için su

Tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz ve eziyoruz. Yağ ve salçayı kavuruyoruz. Üzerine ezilmiş patatesleri ekleyip baharatları ilave ediyoruz. İyice karıştırarak özleşmesini sağlıyoruz.







ÇİKOLATALI KATMER



MALZEMELER

3 adet baklavalık yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

Kahvaltılık çikolata

YAPILIŞI: Üç adet baklava yufkasının ortasına eritilmiş tereyağı sürüp üst üste seriyoruz. Yufkanın ortasına kahvaltılık çikolata sürüp, kenarlarını karşılıklı kare olacak şekilde kapatıyoruz. Yufkaları tavaya alıp arkalı önlü pişiriyoruz, üzerine tereyağı sürüyoruz. İsteğe bağlı olarak fıstık ya da ceviz ile süsleyip servis ediyoruz.







SEBZELİ KÖFTE



MALZEMELER

KÖFTE İÇİN:

1/2 kg. köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

5-6 dal maydanoz

2 dilim bayat ekmek

Tuz, karabiber, kimyon, köfte baharatı

SEBZELER İÇİN:

1 adet kuru soğan

2 küçük boy havuç

1 orta boy patates

2 komposto kasesi bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

3-4 adet kuru domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Köfte malzemesini yoğurup misket büyüklüğünde köfte hazırlıyoruz. Patatesleri ve havuçları doğrayıp küp küp keserek yağda kızartıyoruz. Ardından köfteleri kızartıyoruz. Bir tencereye yağı koyup, soğanı kavuruyoruz, salçayı da ekleyip biraz çevirdikten sonra havuçları, patatesleri, köfteleri, kuru domatesleri, bezelyeyi ve baharatları da ilave ediyoruz. Göz kararı suyunu da ekleyip 10 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Arzu ederseniz en son fırınlayabilirsiniz.