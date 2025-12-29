İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yılbaşı gecesi soframızda olabilecek 3 lezzete yer veriyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
PİRPİRİM ACILI ARAP KÖFTELERİ
MALZEMELER
1 su bardağı köftelik bulgur
Yarım su bardağı irmik
Yarım su bardağı un
1 su bardağı sıcak su
Tuz
Kırmızı toz biber
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı su
AYRICA:
Semizotu
2 diş sarımsak
3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt
DOMATES SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet domates rendesi
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Nane
HAŞLAMAK İÇİN:
Su
Tuz
YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir su bardağı kaynar su ile ıslatıyoruz ve yumuşaması için 15-20 dakika bekliyoruz. Yumuşayan yarım bardak un, tuz, toz kırmızı biber ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğuruyoruz. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapabiliriz. Harçtan minik parçalar alıp avucumuzun içinde yuvarlıyoruz ve parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Yaklaşık 1.5 litre suyu kaynatıp tuz ekliyoruz. Köfteleri sıcak suya atıp haşlıyoruz. Suyun üzerine çıkan köfteleri üç-dört dakika kaynadıktan sonra kevgir ile tabağa alıyoruz.
SOSU İÇİN; tereyağında sarımsak rendesini kavuruyoruz, salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuz, nane ile tatlandırıyoruz. Haşlama suyundan gerekirse bir çay bardağı kadar su ilave edip birkaç taşım kaynatıyoruz. Haşlanan köfteleri sos ile buluşturup birkaç dakika kaynatıyoruz. Diğer yandan sarımsağı eziyoruz, üç-dört yemek kaşığı süzme yoğurda biraz tuz ilave edip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurdu semizotu ile karıştırıyoruz. Son olarak semizotu yatağının üzerine domates soslu sarımsaklı köfteyi ekleyerek servis ediyoruz.
HİBEŞ
MALZEMELER
1.5 su bardağı tahin
5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
3 diş sarımsak
2 adet limon
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2.5 tatlı kaşığı kimyon
1.5 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI: Sarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz, limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.
ABUGANNUŞ
MALZEMELER
3 adet közlenmiş patlıcan
2 adet közlenmiş domates
2 adet közlenmiş biber
4 diş sarımsak
1 kahve fincanı zeytinyağı
Az miktarda nar ekşisi
YAPILIŞI: Domateslerin kabuklarını soyuyoruz, küçük küçük doğruyoruz. Patlıcanların da kabuklarını soyuyoruz, küçük şekilde doğruyoruz. Biberlere de aynı işlemi uyguluyoruz. Büyük bir tabağa malzemeleri koyarak tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz.
NOT: İçine yoğurt eklenince babagannuş, yoğurtsuz hali abugannuş diye birçok rivayet varsa da siz ister yoğurtla servis edin, ister yoğurtsuz; bu meze nefistir.