İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane. Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı.

KIVAMI NASIL OLMALI?

Nar ekşisi kıvamı koyu olmalıdır. Bir fırın tepsisine nar suyunu dökün ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında karıştırarak pişirin. Buharlaşan nar suyu piştikçe yaklaşık 1 buçuk saatte kıvam alacaktır. Kullanılan narın miktarı, cinsi, fırının sıcaklığı ve tepsi büyüklüğüne göre süre değişebilir. Nar suyu fırında pişerken kıvamını görmek için ayrı bir tabağa alarak bir kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla akışkansa, fırından almayın, bir süre daha fırında kalsın.

PÜF NOKTA: Tatlı nar ile sos yapıldığında akışkanlık ekşi nara göre daha azdır. Nar suyu, asit oranı yüksek olduğundan, metaller nar ekşisinin tadını değiştirir. Bu durum sağlık açısından olumsuzdur. Fırın yerine ocakta yapacaklar için çelik tencere kullanmanızı öneriyoruz.





BU İŞLEM İÇİN HANGİ NAR UYGUN?

NAR ekşisi yaparken kullanılan nar, istenilen sonuca göre önemlidir. Tatlı nardan nar ekşisi olur mu sorusuna cevap olarak; yemeklerde istenilen lezzete göre nar seçmek gerekir. Mayhoş bir lezzet isteyenler için farklı tür narlar karıştırılarak istenilen ekşimtırak lezzet elde edilebilir. Bu tarif ile salatalara bir çay kaşığı nar ekşisi bile yeterli olacaktır.

Nar ekşisine tuz konulur mu? Nar ekşisine tuz eklenir. Tuz eklemek nar ekşisinde mayalanmayı engellemek için püf noktadır.

Nar ekşisi ile nar sosu arasındaki fark nedir? Nar sosunun içinde, nar ekşisine göre fazla, glikoz şurubu, sitrik asit, şeker ve koruyucu maddeler yer almaktadır. Nar ekşisinin için sadece ekşi nar kullanılmaktadır. Nar ekşisinin tadı ekşi iken, nar sosunun tadı nar ekşisine göre glikoz nedeniyle tatlıdır.

Nar ekşisi nasıl saklanır? Nar ekşisi, güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Serin ve loş bir ortamda isteğe göre buzdolabında muhafaza edilebilir.



EV YAPIMI NAR EKŞİSİ



5 kg kabuklu ekşi nar

1 tatlı kaşığı tuz

5 kg kabuklu nardan yaklaşık 300-350 ml nar ekşisi çıkıyor.

15 kg kabuklu nardan yaklaşık 1 lt nar ekşisi çıkıyor. Bütün narlar bıçak yardımıyla bölünür. Ardından kesilen kısım avuç içinde kalacak şekilde tahta kaşık yardımıyla kabuğuna vurularak nar taneleri kabuklarından ayrılır. Bu işlemi geniş çukur bir leğende yapın ki etrafa sıçramasın. Bu işlem bittikten sonra tüm nar taneleri arada kaçan zar ve kabuklardan iyice temizlenir.