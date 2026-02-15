Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk sinema destek kararlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını açıkladı. Bu kaynağın 49 milyon 250 bin TL'si 130 sinema salonuna yerli film gösterimleri için verilirken, 8 milyon 577 bin 500 TL'si ise animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında 28 projeye dağıtıldı.

Sinema salonlarına aktarılan yaklaşık 50 milyon lira, yerli filmlerin seyirciyle buluşma sorununa çözüm üretme çabası olarak okunmalı. Dijital platformların yükselişi ve salon işletmeciliğinin artan maliyetleri düşünüldüğünde, bu destek yalnızca yapımcıyı değil, salon sahiplerini de ayakta tutmayı hedefliyor.

Sinema zincirinin üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla ele alınması, sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik. Aynı şekilde animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarına ayrılan 8.5 milyon liralık pay sinemanın mutfağına yapılan yatırım anlamına geliyor. Bu desteklerle özellikle yurtdışında ses getirecek iddialı projelerin üretilmesini beklemek sürpriz olmamalı. Türk sineması adına daha güzel günler yakın gibi geliyor...



İDOB'ta tarihi akşam

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Caner Akgün'ün liderliğinde öncü işler üretmeye devam ediyor. İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Akgün'ün geçmişle gelecek arasında köprü kuran cesur vizyonu ile sanatseverler, önceki akşam Süreyya Operası Sahnesi'nde iki eserin ilk sahnelenişine tanıklık ettiler.

Librettosu Mehmet Ergüven tarafından kaleme alınan ve Mesruh Savaş'ın müziğiyle ilk kez sahneye taşınan Tehlikeli Oyun, yakın zamanda hayata veda eden, geçmiş dönem müdürlerinden, opera sanatçısı ve akademisyen Prof. Mesut İktu anısına sahnelendi.

Nazlı İktu'nun sahneye koyduğu eserde, İDOB orkestrasını Murat Kodallı yönetti. Türkiye'nin ilk tek kişilik operası olma özelliğiyle dikkat çeken Deli Dumrul da izleyiciden büyük ilgi gördü. Sinan Bayraktar'ın librettosunu yazdığı, Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserde, Deli Dumrul'u Burak Kul canlandırdı. İDOB ve Akgün kurum geleneğine sahip çıkan, vefa duygusunu yaşatan bir anlayışın yanı sıra klasik anlatıya getirdiği güçlü ve yenilikçi bakışla bir kez daha takdiri ve alkışı hak etti.



CSO Requiem'i yorumlayacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Orkestra Akademik Başkent ve Devlet Çoksesli Korosu, Fransız besteci Gabriel Faure'nin Requiem'ini 20 Şubat'ta CSO Ada Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde sahnelenecek konserde Brezilyalı soprano Bruno De Sa ve bariton Arda Aktar orkestraya eşlik edecek.

Faure, 1887 tarihli eserinde Mozart, Verdi veya Berlioz gibi bestecilerin dramatik ve korku temalı requiemlerinin aksine, ölümü bir korku ve yargı anı olarak değil, bir dinginlik ve huzur geçişi olarak ele alır. Bu açıdan öne çıkan eserin yanı sıra konserde Mozart'ın Exsultate, jubilate K. 165, Heitor Villa- Lobos'un Bachianas Brasileiras No. 5 eserleri de yorumlanacak.



Edebiyat dünyasına girdi

Kiralık Aşk, Kolpaçino, Karadayı gibi projelerde rol alan, Ayrışık A.Ş filmi ile yönetmenlik koltuğuna oturan Tanser Yılmaztürk, ilk romanı Kaderin Kırmızı İpi ile edebiyat dünyasına adım attı.

Yılmaztürk'ün yarım kalan aşkı anlattığı romanı duygusal derinliği, sinematik anlatımı ve güçlü karakter kurgusuyla dikkat çekiyor.



Yedi Günlük Sessizlik

Yazar Güneş Altunkaş, Yedi Günlük Sessizlik adlı yeni kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Dijital dünyanın yapay gürültüsü arasında sıkışıp kalan Cem'in hikâyesini anlatan roman, bir haftalığına dijital dünyadan uzaklaşmayı kabul eden gençlerin deneyimi üzerinden, gerçek temasın giderek nasıl yitirildiğini sorguluyor. Aile, kayıp, aşk ve dijital bağımlılık temalarını iç içe anlatıyor.