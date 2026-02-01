Yazdığı çocuk kitaplarıyla sadece çocukların değil ebeveynlerin de çok sevdiği bir isim Özgür Özgülgün. Geçtiğimiz yıl, "Hayatı Hikaye Olan Adam" adlı oyunuyla tiyatroseverleri edebiyatımızın unutulmaz ismi Sait Faik'in dünyasına şiirsel bir yolculuk yaptıran Özgülgün, bu kez çocuk oyunuyla sahneye çıkıyor. İki Kule Bir Rüya isimli kitabından hareketle Özgülgün, İstanbul'un simge yapıları Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin hikâyesini dijital teknolojiyle birleştirerek çocuklara anlatıyor.

Bunu yaparken de Türk tiyatrosunun özü kabul edilen meddahlık, hikâye anlatıcılığı ve masal geleneğini merkeze alıyor. Mapping teknolojisiyle, hem görsel hem işitsel olarak aynı potada eriyen, 45 dakika tek solukta izlenen bu sihirli yolculuk kısa sürede çocukların büyük beğenisini kazandı. "Çocuklara İstanbul'un sadece güzel bir şehir değil, geçmişiyle yaşayan bir kent olduğunu anlatmak istedik. Oyunda Hezarfen Ahmet Çelebi de var. 16. yüzyılda Galata Kulesi'nden Üsküdar'a süzülürken kaftanının cebinde bir mektup taşıyor. Bu mektubun Galata Kulesi'nden Kız Kulesi'ne yazılmış bir sevda mektubu olduğunu, masalın içinde yavaş yavaş keşfediyoruz. Amacımız, çocuklara İstanbul gibi çok eski bir kentte sayısız efsane, gerçek hikâye ve tarihsel kahraman yaşadığını fark ettirmek" diyen oyuncu, Mapping sayesinde çocukların gözlerini ayırmadan, masalın içine çekebildiklerini söyledi.

Bugünün dijital dünyasında çocuklara masal anlatmanın nasıl bir duygu olduğunu sorduğumda şöyle yanıt veriyor: "Masal anlatmanın hala çok güçlü olduğuna yürekten inanıyorum. Çünkü bizim inanılmaz güzel hikâyelerimiz, masallarımız ve köklü bir kültürümüz var. Bu hikâyeleri dijital dünyanın imkânlarıyla, bugünün çocuklarına, yarının sanatçılarına ve seyircilerine, ulaştırmak ekip olarak bize büyük bir keyif veriyor. Bu bir takım oyunu. Görsel tasarım ve görsel yönetmenimiz Hakan Yılmaz, müziklerimizi Gürcan Ersoy yaptı. Sanat yönetmenimiz İsmail Erdoğan, yapımcımız Kerem Yılmaz... Hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz." Çocuklara kendi kültür mirasına sahip çıkma duygusu vermeyi amaçlayan oyun, "Çocuğuma ne seyrettireyim" diye düşünen ebeveynler için de güzel bir alternatif. Masal ile teknolojiyi buluşturan "İki Kule Bir Rüya" her pazar günü saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sahneleniyor.



Genç yıldızlar sahnede

İş Sanat'ın genç solistlerimizi müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Maya Devrim Tanyılmaz (flüt) ve Batu Özcan (vurmalı çalgılar) sahnede olacak.

2008 yılında İstanbul'da doğan Tanyılmaz, flüt repertuvarında farklı dönemleri temsil eden Franz Doppler, Carl Philipp Emanuel Bach ve Francis Poulenc'in eserlerini seslendirecek. 2009 yılında Ankara'da doğan Özcan'ın repertuvarında ise Tomasz Golinski, Pius Cheung ve Iannis Xenakis gibi vurmalı çalgılar çağdaş repertuarının köşe taşları olan bestecilerin eserleri yer alacak.



Caz festivalinin ilk konukları belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 30 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33. İstanbul Caz Festivali'nin ilk sürprizleri belli oldu. Açılışını 30 Haziran Salı akşamı Marcus Miller ile yapacak olan festivalde 1 Temmuz Çarşamba akşamı, 'Can I Call You Rose?', 'Will I See You Again?' gibi parçalarıyla tanınan, soul müziğin yükselen yıldızı Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserinde festival izleyicisiyle buluşacak.

2 Temmuz Perşembe akşamı ise Led Zeppelin'in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile 33. İstanbul Caz Festivali sahnesinde olacak. Bu üç konser için avantajlı dönem biletleri, 5 Şubat Perşembe günü satışa açılacak.