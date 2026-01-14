İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) yıla hızlı başladı. İDSO ay sonuna kadar vereceği üç konserde dünyaca ünlü müzisyenleri sanatseverlerle buluşturacak. 16 Ocak'ta Uluslararası Lionel Tertis Viyola Yarışması birincisi İngiliz solist Timothy Ridout, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak.

Konserde Vaughan Williams'ın Viyola İçin Süit eseri ile Beethoven'ın Sekizinci Senfonisi, şef Raoul Grüneis yönetiminde seslendirilecek. Orkestra, her iki eseri de sahnede yorumlayarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. 23 Ocak'taki konser Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetiminde gerçekleşecek.

Viyolada Denizsu Polat ve kemanda Deniz Yakın'ın solist olarak sahne alacağı konserde; Mozart ve Jean Sibelius'un eserleri yer alacak. İDSO'nun 30 Ocak'taki programında Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestraya, piyanoda Cem Babacan solist olarak eşlik edecek.



İKSV'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Ülkemizin köklü kültür sanat kurumlarından İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda nöbet değişimi oldu. 2002 yılından bu yana İKSV Genel Müdürü olan Görgün Taner koltuğunu, yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'a devretti. 2017 Eylül ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alan Yeşim Gürer Oymak, İKSV Genel Müdürlüğü görevini 1 Temmuz'da üstlenecek.

Yaklaşık 23 yıldır kuruma önemli katkılar sunan, İKSV'nin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmasına olanak sağlayan Görgün Taner ise de İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Kendisine bir sanatsever olarak katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. "Yirmi yıldır gururla parçası olduğum İKSV'de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum" diyen Oymak'ı da tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.



KISA FİLM YARIŞMASI'NA GÜÇLÜ JÜRİ

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren filmleri belirleyecek jüri üyeleri belli oldu. Bu yılki teması "Eğitimde Eşitsizlikler" olarak belirlenen ve "Kayıtsız Kalma" sloganıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren filmler 21 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde; oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, başarılı oyuncu Funda Eryiğit, ödüllü senarist ve yönetmen Gözde Kural ve uluslararası film dağıtımcısı John Durie ile yapımcı Jordanco Petkovski yer alıyor.



D&R'DA ŞİFA DOLU İMZA GÜNÜ

Hafta sonu, beşikten 90 yaşına kadar her yaştan okuru bir araya getiren şifa dolu ve rengârenk bir imza gününe sahne oldu. Şifa Köyü – Healing Farm çocuk kitapları serisinin yazarı Merve Tüfekçi Emre, Göztepe D&R ve İstinye Park D&R'da gerçekleşen etkinliklerde okurlarıyla buluştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen imza günlerinde çocuklar, aileler ve kitap dostları keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında düzenlenen Tohum Ekim Atölyesi ve sebzelerle boyama etkinliği, renkli görüntülere sahne olurken; okurlar hem eğlendi hem de doğayla bağ kurma fırsatı yakaladı.



ÇİZMELİ KEDİ TRABZON'DA

Trabzon Oda Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı "Çizmeli Kedi" geçtiğimiz günlerde Maçka Kültür Merkezi'nde, oynanan temsiliyle birlikte 75. kez kapalı gişe sahnelenerek şehir tiyatro tarihinde önemli bir rekora ulaştı.

Bu istikrarlı başarı, yalnızca bir oyunun değil; yıllardır Trabzon'da sürdürülebilir, nitelikli ve seyirciyle bağ kuran tiyatro anlayışının mimarı olan Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve Trabzon Oda Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmeni Mahir Elvan'ın farkının sahnedeki karşılığı olarak değerlendiriliyor.