Opera dünyasının en etkileyici seslerinden biri olarak tanınan Elena Stikhina, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve şef Carlo Tenan eşliğinde İş Sanat'ın Yeni Yıl Konseri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı. Nisan ayında İş Sanat'ın 24. Sezonu'nun kapanışında milli gururumuz tenor Murat Karahan ve dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo ile aynı sahneyi paylaştığında izleme imkânım olmuştu Rus sopranoyu.

Eserlere hakimiyetinin yanında her parçada karakteri yaşayan sempatik kişiliğiyle hafızamda yer etmişti. İlk bölümde beyaz ikinci bölümde mavi kostümle sahne alan Stikhina, kostümleri gibi ışıl ışıl parladı sahnede. 1999 yılında Gürer Aykal tarafından kurulduğundan bu yana ülkemizin önde gelen senfonik topluluklarından biri olarak büyük başarılara imza atan 70 kişilik BİFO ve İtalyan şef Carlo Tenan ile yakaladığı uyumla sanatseverlerin beğenisini bir kez daha kazandı.

Konserin ilk yarısında Verdi'nin kariyerinin farklı dönemlerinden seçilen "La Forza del Destino", "Il Trovatore", "Otello", "Un ballo in maschera" ve "Aida" operalarından aryalar dinleyicilerle buluştu. Konserin ikinci yarısında ise Tchaikovsky, Prokofyev, Glazunov ve Rimski-Korsakov gibi usta bestecilerin eserleri seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren bu müzik ziyafetinin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Umarım 2026, İş Sanat'ın yeni yıl konseri gibi ışıl ışıl geçer hepimiz için...



SAİT FAİK HİKAYE YARIŞMASI 72 YAŞINDA

Öte yandan usta yazar Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı bu yıl 72. kez düzenleniyor. Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları'nın iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı. Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş nüshayı, 27 Şubat saat 17.00'ye kadar Darüşşafaka Cemiyetine elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor.

Yarışmaya daha önce Armağan'ı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış olan hikâye kitapları katılabiliyor. Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı gibi değerli yazarların kazandığı yarışmanın 72. kazananı ise mayısta açıklanacak.



RÜYALAR TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Sait Faik demişken, geçen yıl yazıp sahnelediği "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" adlı oyunla seyirciyle buluşan Özgür Özgülgün, çocuklar için yeni bir projeye imza attı. Çocuk kitaplarıyla da adından bahsettiren başarılı oyuncu, yine kendisinin yazdığı İki Kule: Bir Rüya isimli oyunla, çocukları ve aileleri ışık, müzik ve hayal gücüyle dolu büyülü bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Özgülgün, İstanbul masallarını çağdaş sahne teknolojileriyle bir araya getirecek. Çok uzak diyarların iyi yürekli bir padişahının dileğiyle başlayan ve İstanbul Boğazı'nın ortasında yükselen gizemli bir kule etrafında şekillenen eserin müziklerinde Gürcan Ersoy sanat yönetmenliğinde İsmail Erdoğan imzası var. Yapımcılığını ise Kerem Yılmaz'ın üstlendiği bu multimedya destekli oyun 11, 18 ve 25 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde AKM'de perde açacak.



GENÇ YILDIZ TARİHE GEÇTİ

Kara Kedi, Gülü Sevdim Dikeni Battı, Misket ve Hayranım gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan genç şarkıcı Melis Fis, başarılarına yenisini daha ekledi. Özellikle çocukların çok sevdiği 2001 doğumlu Fis, geçtiğimiz yıl "Meloturne 2025 Türkiye" adıyla hayata geçirdiği turne ile Türkiye'nin 81 ilinin tamamında sahne alarak bu başarıya imza atan ilk kadın müzisyen oldu.

Fis'i izleyenler bilir; sahnede şarkı söylerken ulaşılmaz bir figürden çok, karşısındakiyle aynı duyguyu paylaşan biri gibi durur. Bu yüzden her gittiği şehirde izleyiciyle sıkı bir bağ kurdu ve bunu hiç göze sokmadan yaptı. Fis, hiç büyük laflar etmeden, biriyle polemiğe girmeden ya da magazinel bir ilişki yaşamadan her geçen gün büyüyen bir kariyer inşa ediyor. Yüzündeki gülümseme kaybolmadan, onu örnek alan binlerce genç kızı unutmadan, nice güzel şarkılarla bu istikrarını sürdürmesini diliyor ve tebrik ediyorum sempatik şarkıcıyı. Yolun açık olsun Fis...



PERDELER YENİDEN AÇILIYOR

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Ayazağa'daki sanat merkezi yıla hızlı giriyor. Tiyatrodan müzikale, konserden çocuk oyunlarına ve tek kişilik performanslara uzanan zengin programıyla etkinlikler kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni yılın açılışını, 11 Ocak'ta Doğu Demirkol yapacak. 16 ve 31 Ocak'ta Aydınlıkevler, 17 ve 18 Ocak Evdeyiz Dede Berkay, 21 Ocak'ta Drakula sahnede olacak. Miyav, Burnunu Kaybeden Palyaço, Güzel ve Çirkin, Alice gibi etkinlikler de özellikle sömestr döneminde çocuklar için iyi bir alternatif olacak.