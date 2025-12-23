Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk Kültür Merkezi (AKM), CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın bu yılki etkinlik ve ziyaretçi verilerini paylaştı. Bakan Ersoy'un sosyal medya hesabında "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık" diyerek paylaştığı verileri şöyle okuyabiliriz. Bir zamanlar "Yeniden açılmalı mı, açılmamalı mı?" tartışmalarıyla anılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bugün tartışmasız biçimde sanatın kalbinin attığı yer.

Yerli ve yabancı sanatçıların uğrak yeri olan AKM, 2 bin 276 etkinlikte yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçi ağırlayarak İstanbul'un kültürel hafızasını canlı tutmayı sürdürdü. Sergilerden konserlere AKM artık 'özel günlerde gidilen' bir yer olmaktan çıktı; yolu düşülen, uğranılan bir mekân hâline geldi. CSO Ada Ankara için de benzer bir durum söz konusu. Uzun süredir kültür-sanat konusunda biraz mesafeli anılan Başkent, yıllardır aradığı kültür merkezini yavaş yavaş sahipleniyor.

570 etkinliğe ev sahipliği yapan CSO Ada, 315 bini aşkın izleyiciyi ağırladı. Başkentin kültür ve sanat adası müziğin ve sahne sanatlarının yükselen adresi olmakla kalmadı, programları takip eden, konser sonrası "Bir daha ne var?" diye bakan bir kitle oluşturdu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası ise adının hakkını vererek üretimi merkeze alan bir çizgi izlemeyi sürdürdü. 540 etkinliği 600 bin ziyaretçi takip etti.

İzmir'in gündelik kültür hayatına sessiz sedasız eklemlenen mekan, Ege'nin kültür hayatına ivme kazandırırken, bu merkezin kısa sürede kalıcı bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor. Neticede kültür politikalarının gerçek başarısı, yalnızca istatistiklerde değil; insanların hayatına ne kadar temas edebildiğinde gizli. AKM'de ilk kez opera izleyen bir çocuğa, CSO Ada'da bir konser sonrası uzun uzun susan bir dinleyiciye, İzmir'de sanatla yeniden bağ kuran bir kentliye güzel hatıralar bırakan bu etkinliklerin 2026'da da yine yeni ufuklar açacağına inancım tam.



HİND RAJAB'IN SESİNİ DUYUN

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi için bu kez Sinema Genel Müdürlüğü tarafından özel bir gösterim yapıldı. Atlas 1948 Sineması'nda önceki gün gerçekleşen özel gösterime Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile Rajab'in dayısı İhab Hamada da katıldı.

Güven, filmin son yılların en etkileyici ve en sarsıcı yapımlarından biri olduğunu belirterek, Gazze'de yaşanan büyük trajediyi ve soykırımı beyaz perdeye yansıttığını söyledi. Filmin çok etkileyici bir anlatımı olduğuna dikkati çeken Güven, "Gerçekten hiçbir hamaset tuzağına düşmeden tüm dünyayı yerinden oynatan bir büyük sanat eseriyle karşı karşıyayız. 89 dakikalık bir film ama zaman geçmek bilmiyor" dedi. Filmin Venedik'te 9 ödül aldığını, Golden Globe ile Oscar adayı olduğunu hatırlatan Güven, "İnşallah Oscar'ı da alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak bu filmin seyirciye ulaşması için özel bir çaba harcıyoruz. Filmin duyurulmasını istiyoruz. Bu filmin arkasında büyük yapım şirketleri, dev reklam bütçeleri yok. Bu filme Cumhurbaşkanımız ve eşi Hanımefendi sahip çıktı. Ankara'da çok büyük bir gala yaptık. Gerçekten Türk sinemaseverlerin bu filme özel bir ilgi göstermesini istiyoruz" diyerek filmi öne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.



ANADOLU SERGİLERİ İZNİK'TEYDİ

Türkiye İş Bankası İznik Şubesi'nde sergilenen 'Mavinin Sırları' seçkisi usta sanatçılarımızın çiniden ilham aldıkları eserleri bir araya getirdi. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan tematik seçkileri sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri'nin 2025 yılındaki son durağı, 20-21 Aralık'ta Bursa'nın İznik ilçesi oldu.

Osmanlı çini sanatının merkezlerinden İznik'teki İş Bankası şubesinde sergilenen 'Mavinin Sırları' seçkisinde Şerif Renkgörür, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, Selahattin Teoman, Zeki Fındıkoğlu, Nazlı Ecevit, İbrahim Çallı, Melahat Üren, Söbütay Özer, Hulusi Mercan gibi sanatçılarımızın çini motiflerden ilham alan kompozisyonlarına Füreya Koral'ın üçlü yuvarlak panosu eşlik etti.