Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca hazırlanan "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi" İstanbul Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Mevlânâ'nın vefatının 752'nci yılı kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Ersoy, "Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının yer aldığı bir sergi şimdiye kadar gerçekleştirilmemiştir.

Bu çerçevede Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi'nin dünyada bir ilk olduğunu söylemekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi. Sergide bir araya getirilen yazmaların, İslam medeniyetinin asırlardır ilme ve sanata verdiği değerin en somut örneklerini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, farklı dönemlerde ve çeşitli coğrafyalarda hazırlanmış olmalarına rağmen bu eserlerin ortak bir özeni yansıttığını ifade etti.

Sergi, binlerce Mesnevi nüshası arasından, Konya, İstanbul, Şiraz ve Semerkand gibi İslam coğrafyasının önde gelen merkezlerinde hazırlanmış 70 cilt Mesnevi'nin yanı sıra 14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan nadide yazmalarla Mesnevi'yi ve İslam kitap sanatlarının 700 yıllık tarihini bir arada görme imkânı sunuyor. Öte yandan Türkiye Yazma Eserler Kurumu 10 Aralık'ta uluslararası düzeyde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu, 29 ülkeden yaklaşık 200 uzmanı ve araştırmacıyı ağırlayacak.

Gala Modern'de destek yarışı

İstanbul Modern'in sergi ve eğitim programlarına kaynak yaratmak amacıyla her yıl düzenlediği Gala Modern'e bu yıl da farklı kuşaklardan ve çeşitli coğrafyalardan sanatçıların bağışları damga vuruyor.

İstanbul Modern Koleksiyonu'nun çeşitliliğini yansıtan yapıtlar, 13 Aralık akşamı Maya Portakal Bitargil'in yönetiminde gerçekleşecek Destek Yarışı'nda sanatseverlerle buluşuyor.Müzayedeye çıkacak seçkide, Türkiye sanat tarihine geçmiş Erol Akyavaş ve Semiha Berksoy'un nadir bulunan yapıtlarının yanı sıra, Azade Köker'in geceye özel ürettiği eser ile İrfan Önürmen, Güneş Terkol, Rasim Aksan ve Renée Levi'nin yapıtları yer alıyor. İstanbul Modern'de sergisi devam eden Ali Kazma yedi parçalık arşivsel pigment baskı çalışmasıyla seçkide yer alıyor.



Yaşayan mirasımız Türk kahvesi

Dünya Türk Kahvesi Günü İstanbul'da kahvenin ilk kavrulduğu Eminönü'nde kutlandı. Kahvenin tarihi, kahve hikâyeleri, kahve seremonisi, kahve demleme gibi kahveye dair pek çok konunun keyifli sohbetlerle aktarıldığı etkinliğe

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Terzi, 2013'ten beri UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul edilen Türk kahvesinin öneminden bahsetti.

Film müziği konseri

Iron Man, Captain America, Thor gibi kahramanların yer aldığı Marvel Sinematik Evreni'nin dönüm noktaları, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde yeniden canlanıyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin 23 filmini tek bir gecede buluşturan Marvel Studios' Infinity Saga Concert Experience, 14 Aralık'ta Ayazağa'daki arenada gerçekleşecek. Türkçe dublaj ve İngilizce altyazı ile dev ekranda hayat bulacak bu özel etkinliği, Marvel hayranları kaçırmasın.

İki usta isme onur ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen

Esenler Film Festivali kapsamında verilecek Ulusal Onur Ödülleri açıklandı. Usta oyuncular Altan Erkekli ve Serpil Tamur, 19 Aralık'ta düzenlenecek açılış töreninde ödüllerine kavuşacaklar.