Devlet Opera ve Balesi'nin Anadolu Opera ve Bale Festivali, ikinci yılında 23 il ve ilçeyi kapsayan uzun soluklu yolculuğuna Bayburt'tan başladı. Festival kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçıları Baksı Müzesi'nde sahne aldı.

Konserde; piyanist Nona Tsutskiridze eşliğinde solist sanatçılar, soprano Nihan Biçer, Melisa Türkcan, Gamze Üçüncü, mezzo soprano Ezgi Aydın, tenor Abdullah İdik, baritonlar Hasan Çelik ve Volga Kolat;

Anadolu'nun eşsiz kültürel zenginliğinden doğan türkülerimizi Caner Kızılöz'ün anlatısıyla ve hikâyeleriyle seslendirdiler. 2025– 2026 sanat sezonu boyunca sürecek festival; Bayburt'un ardından Çemişgezek, Rize, Çorum, Artvin, Batman, Ceylanpınar başta olmak üzere toplam 23 il ve ilçede sanatseverlerle buluşacak.



LA BOHÈME OPERASININ PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri La Bohème, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, yeni bir prodüksiyon ile prömiyer yaptı.

Derinlikli duygusal anlatımıyla hayata dokunan eser, izleyicilerden uzun süre ayakta alkış aldı. İtalyanca seslendirilen eseri, Yiğit Günsoy sahneye koydu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti.



ESTONYA'DAN 2 ÖDÜLLE DÖNÜYOR

'El Yazısı' ve 'Saf' filmleriyle tanınan Ali Vatansever'in üçüncü filmi 'Bir Arada Yalnız' dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Tallinn Black Night Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik ödüllerine layık görüldü.

Estonya'da düzenlenen dünyanın önde gelen festivallerinden biri olan Tallinn Black Night Film Festivali'nde ilk kez sinemaseverlerle buluşan film sonrası ödül töreninde sahneye çıkan Ali Vatansever, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Gösterim sonrası izleyicilerden e-postalar aldım, endüstriden insanlar yolda çevirip filmin onlarda bıraktığı hisleri paylaştı. Tallinn, bana sinemanın gerçek değerinin filmleri değil, hayatı tartışmak olduğunu bir kez daha hatırlattı."



SARAYIN KUŞLARI SERGİSİ DOLMABAHÇE'DE

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan sanatçı Gülten Akagündüz'ün 'Sarayın Kuşları' sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.

Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip Akagündüz'ün bir yıl süren gözlem süreci sonucunda ortaya çıkan çalışma, sarayın bahçelerinde yaşayan kuş türlerini izleyiciyle buluşturuyor.