Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda yürüttüğü yoğun diplomasi ve takip çalışmaları kapsamında binlerce eser Türkiye'ye geri kazandırıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yaptığı paylaşım bu süreçte gelinen noktayı yeniden gün yüzüne çıkardı. Her fırsatta "Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız" diyen Ersoy'un paylaştığı yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamlar dikkate değer.







Bu verilere göre 2018'den bu yana aralarında İskoçya'dan iadesi sağlanan Altın Taç, Amerika'dan geri alınan Roma dönemine ait Kybele Heykeli, Gaziantep'in sembolü haline gelmiş Çingene Kız mozaik panosunu oluşturan 12 parça mozaik, İngiltere'den iadesi sağlanan Eros Başı ile Boubon Antik Kenti kökenli bronz imparator heykeli gibi önemli eserlerin de yer aldığı 9 binden fazla eser Türkiye'ye getirildi. Son 23 seneye baktığımızda ülkeye kazandırılan toplam kültür varlığı sayısı ise 13 bin 377'ye ulaştı.







Son iki yılın rakamları da dikkat çekici. 2024'te bin 149 eser, 2025'te ise 109 eser iade edildi. Bu veriler, aslında taşı toprağı altın olan Anadolumuzun ne kadar zengin bir tarihe sahip olduğunun kanıtı. Bu eserleri, yaşadığımız bu kıymetli topraklara yeniden kazandıran, geçmişin mirasına sahip çıkan herkesi kutlamak gerek...







ALTIN YUNUSLAR SAHİPLERİNİ BULDU

13. Boğaziçi Film Festivali, bir haftalık maratonun ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde bu yıl Altın Yunus ödüllerini; "Parçalı Yıllar" ve "Tavşan İmparatorluğu" paylaştı. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda "Kanto" filmindeki performansıyla Didem İnselel, En İyi Kadın Oyuncu seçildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise "Bir Adam Yaratmak" filmindeki Hüsrev rolüyle Engin Altan Düzyatan'ın oldu. Oyuncu, ödülünü; "Bu kadar değerli aday arasından jürinin, beni layık görmesi çok gurur verici." diyerek aldı. Uluslararası kategoride ise Hasan Hadi'nin yönettiği "The Presidents' Cake"i, En İyi Film seçildi.







TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYINA KAHİRE'DEN TAM NOT

Türkiye'nin Oscar adayı olan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filminin özel gösterimi Kahire'de yapıldı. Ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi, Türkiye'nin Oscar adayı Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen 'Turkish Spotlight' bölümünde sinemaseverler ile buluştu.







Tarım işçisi Eyüp'ün domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Siverek'te çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğunu konu alan, Murat Fıratoğlu imzalı film, izleyenlerden tam not alırken gösterim sonrası dakikalarca alkışlandı.







10. KEZ KISSADAN HİSSE

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. Festival Başkanı Aşkın Özcan dün AKM'de düzenlenen toplantıda programla ilgili detayları paylaştı. 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Gazze'de soykırım devam ederken çekilen 22 kısa filmden oluşan 'Sıfır Noktasından' (From Ground Zero) filmi de iki bölüm halinde izleyici ile buluşacak. Atlas Sineması'nda yapılacak film gösterimlerinin yanı sıra Yüksel Aksu, Feza Çaldıran, Mert Turak, Can Ulkay, Burçak Evren ve Bekir Aksoy gibi isimler de sinemaseverlerle buluşacak.







TESBİHAT SERGİSİ AÇILDI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerini gönül süzgecinden geçirerek karikatür sanatıyla, tesbihat ile yorumlayan sanatçı Abdülbaki Kömür'ün Tesbihat isimli sergisi Esenler'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde açıldı. Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da açılışına katıldığı sergi 30 Kasım'a kadar sürecek.







SENFONİK MÜSLÜM GÜRSES

Türk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hafızalara kazınmış eserleri, senfonik düzenlemelerle yarın akşam CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dinleyiciyle buluşacak. Şefliğini ve orkestrasyonlarını Musa Göçmen'in üstlendiği projede güçlü sesiyle Hakan Taşıyan solist olarak yer alacak. Bu özel konserde, Müslüm Gürses'in en sevilen şarkıları senfonik orkestranın görkemli dokunuşlarıyla seslendirilecek.