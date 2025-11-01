Bu yıl 80. yaşını kutlayan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu Romanya'nın başkenti Bükreş'te verdiği özel konserle Avrupa'ya taşıdı. Romanya -Türk Büyükelçiliği'nin davetiyle dünyanın en prestijli konser salonlarından Athenaeum'da sahne alan orkestra, izleyicilerden tam not alarak yurda döndü. Bu özel gecede Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahneye çıkan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik tarihinin iki büyük ismi Ulvi Cemal Erkin ve W. A. Mozart'ın eserlerini icra etti. Konserin solistliğini henüz 18 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödül kazanmış genç piyanist Can Saraç üstlendi.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan, konserin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Bükreş'te gerçekleştirdiğimiz bu konser bizim için yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda Türkiye'yi kültürel açıdan temsil eden özel bir görevdi. Geçtiğimiz ay Avrupa'nın en prestijli festivallerinden biri olan George Enescu Festivali'nde sahne alan ilk Türk orkestrası olmuştuk. Bu kez Cumhuriyetimizin 102. yılında, bir kez daha Romanya'da sanat aracılığıyla Türkiye'nin sesini duyurmanın gururunu yaşadık."



16 koro 646 korist ile Cumhuriyet coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Devlet Çoksesli Korosu Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri verdi. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde, 16 koroyla Cumhuriyet'in 102. yılı için marşlar seslendirildi. Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen 16 koro ve bireysel katılımcılardan oluşan 646 korist, Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla aynı sahnede buluştu.

Burada konuşan Şef Cemi'i Can Deliorman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını kutlayarak, sezonun en coşkulu ve en harika konserinde seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Konser, seyircilerin de katılımıyla İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Ahmed Adnan Saygun'un 100. Yıl Marşı, Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı, Muammer Sun'un Biz Atatürk Gençleriyiz ve Faik Canselen'in İleri marşı başta olmak üzere geniş bir repertuvar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.



İngiliz topluluk ilk kez Türkiye'ye geliyor

Klasik baleyi çağdaş sanatla buluşturarak uluslararası alanda ses getiren prodüksiyonlara 1969'dan beri imza atan İngiltere'nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet, 'Coppélia' ile ilk kez Türkiye'ye geliyor...

Coppelia'nın koreografi ve yönetmenliğini, sinema ile dansı sahnede buluşturan ünlü ikili Morgann Runacre Temple ve Jessica Wright üstleniyor. Orkestra şefi Christopher Hampson'un sanat direktörlüğünde geliştirilen bu iddialı prodüksiyon, Türkiye'de ilk kez 7 ve 8 Kasım'da Zincirlikuyu'daki performans sanatları merkezinde seyirciyle buluşacak.



Gılgameş Operası perde diyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından, geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliği ile büyük yankı uyandıran Gilgameş Operası kasım ayında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin yetiştirdiği 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olan Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenen 'Gilgameş Operası', insanlığın kadim sorularına ışık tutan ilk yazılı destan olarak dikkat çekiyor. İlk kez 1964'te Ankara'da perde açan opera yıllar sonra Caner Akın'ın teknoloji ile sahne tekniklerini harmanladığı görsel şölen olarak seyirciyle buluşuyor. 6, 8 ve 15 Kasım'da sahnelenecek Gilgameş Operası'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetecek.