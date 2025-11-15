T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 13. Boğaziçi Film Festivali; hem Filistin hem sinema adına duygu dolu anlara sahne oldu. Festivalin Filistin Özel Seçkisi'nde yer alan "Senden Geriye Kalan" isimli filmin oyuncusu Saleh Bakri, Atlas Sineması'ndaki gösterimin ardından katıldığı söyleşide duygusal bir konuşma yaptı.







Bir ailenin 75 yıllık dönüşümünü anlatan filmde Bakri, "Filmdeki karakterim Salim'e; 'Buraya geri döneceğiz' diye bağırmak istiyorum. Geri döneceğiz; çünkü bunu hak ediyoruz. Umarım ki bir gün özgür Filistin'i görürüz ve umarım ben de bir gün sizleri, Filistin'deki bir film festivalinde ağırlarım" diye seslendi.







Oyuncu, Batı Şeria'daki bir protestoya katılan Filistinli bir genci canlandırdığı film hakkında "Senaryoyu okuduğumda bir şey, kalbime ve ruhuma dokundu. Bu acıyı, yaratıcı şekilde yansıtmak istedim. Filmi şimdi ikinci kez izledim ve yine ağladım. Ama ailem orada olduğu için değil acıya dalabildiğimizi gördüğüm için" diye konuştu. Duygusal yoğunluğu yüksek filmin ardından gelen bu konuşma boğazları düğümledi.







ANKARA'DA SANAT DOLU GÜNLER

Başkent Ankara bu sıralar sanat dolu günler yaşıyor. Ankara, 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali'ne ve bu yıl 36. kez düzenlenen Ankara Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Caz Derneği tarafından düzenlenen Caz Festivali, ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ile Volkan Öktem, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez'in konseriyle başladı. Konserler, atölyeler, sergiler ve söyleşileri içeren festival 30 Kasım'a kadar sürecek.







Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nca düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali de açılış töreniyle 36. kez 'perde' dedi. Onur ödülüne layık görülen Yönetmen Selman Nacar ise ödülünü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan aldı. Törende, Devlet Tiyatrolarının festivale verdiği destek dolayısıyla Genel Müdür Tamer Karadağlı'ya teşekkür edildi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'e de festivale sunduğu katkı dolayısıyla Festival Direktörü İrfan Demirkol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 17 ülkeden 59 yönetmenin toplam 55 filminin gösterileceği festival 21 Kasım'a kadar sürecek.







SİZ DELİ MİSİNİZ?

Yönetmen Ali Gökmen Altuğ yapımcılarına aynen böyle soruyor. Ben de katılıyorum. Altuğ'un rejisini üstlendiği Oyunun Oyunu adlı oyunu öneki akşam prömiyerinde izledim. Michael Frayn imzalı efsanevi fars eseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok kez farklı kadrolarla sahnelendi. Konusu gereği, bir oyun sahneye koymak isteyen tiyatro ekibinin provalarda ve sahnede sırasında yaşadığı aksilikleri anlatan eğlenceli bir oyun. Kadrosunda Salih Kalyon gibi usta bir isimle, Günay Karacaoğlu gibi yerinde duramayan enerji bombası bir oyuncuyu barındıran bir oyunun güldürmeme gibi bir ihtimali yok. Ödüllü tasarımcı Barış Dinçel'in her zamanki gibi zekice kurgulanmış dekoru, Gamze Kuş'un karakterleri konuşturan kostümleriyle birleşen oyun seyirciyi kahkahaya boğdu. Farsın matematiği zordur, ama bu zoru rejisiyle kolay kılan oyunun yönetmeni Altuğ'un söylediği şu cümle önemli: "Böyle bir dönemde, çılgınca ve cesurca bir projeye imza atma deliliği gösteren, asla vazgeçmeyen, anksiyeteye meydan okuyan yapımcılarımıza ekstra bir alkış istiyorum. Bana ilk geldiklerinde 'Oyunun Oyunu'nu sahnelemek istiyoruz' dediler. Ben de çok net bir şekilde 'Deli misiniz siz? Özel tiyatroda Oyunun Oyunu mu olur?' dedim. Ama onlar 'Hayır hocam, yapacağız!' dediler. Gerçekten de bu dönemde bir özel tiyatronun 'Oyunun Oyunu' gibi bir yapımı sahneye koyması büyük bir cesaret. Bu cesaretleri ve inançları için yürütücü yapımcımız Gizem Ertürk ve yapımcımız Duygu Kurt'a teşekkür ediyorum" dedi. Gerçekten bu cesareti gösteren tüm ekibi kutluyorum. Umarım yolu uzun olur.







CAZIN YAŞAYAN EFSANESİ GELİYOR

İş Sanat, yeni sezonunda caz ve dünya müziğinin seçkin isimleriyle birlikte yeni keşifleri de dinleyicileriyle buluşturuyor. Beş Grammy ödüllü bas gitar efsanesi Stanley Clarke, teknik ustalığı ve yaratıcı füzyonuyla sahnede yerini alacak. 1970'lerde Chick Corea'nın kurduğu caz füzyon grubu Return to Forever ile dünya çapında tanınan Clarke'ın 1976 tarihli solo albümü School Days, basçılar için dünya çapında bir marş olmayı sürdürüyor. Cazın yaşayan efsanesi Clarke, Beka Gochiashvili (piyano), Cameron Graves (klavye) ve Mike Mitchell (davul) ile 21 Kasım'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak.