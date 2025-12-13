Ödülleri sevdiklerine ithaf ettiler

GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödülleri sahiplerini buldu. “Yeni nesil klasikler” temasıyla düzenlenen gecede rutinleri kıran isimlere ödülleri takdim edildi. Törende birçok ismin ödüllerini eşlerine ya da sevgililerine ithaf etmesi ise dikkat çekti

GQ Türkiye Men of the Year 2025 ödülleri önceki akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in ve GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Alara Kap'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gece yıldızlar geçidine döndü. Kırmızı halada şıklık yarışının yaşandığı gece renkli görüntülere sahne olurken, 360 derece ekranlarla donatılmış göz alıcı sahne davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Planlanandan yarım saat gecikmeli başlayan törene ilgi öyle yoğundu ki davetlilerin yarıya yakını ayakta kaldı. Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil'in esprili ve birbirlerini tamamlayan başarılı sunumuyla başlayan törende ödül alacaklar için özel hazırlanan videolar ilgiyle izlendi. Gecede ödül alanların çoğunun ödüllerini eşlerine veya sevgililerine ithaf etmesi "Hanımcılık kazanacak" esprilerinin yapılmasına sebep oldu.

Gecenin ilk ödülü usta oyuncu Demet Akbağ tarafından genç oyuncu Burak Dakak'a takdim edildi. Yılın Yükselen Yıldız Oyuncusu ödülünü ustasının elinden alan Dakak, ödülünü nişanlısı Leyla Tanlar'a ithaf etti. Yılın Hype'ı ödülünü alan Emrihan Çakal, "Bu aslında benim kendimi kendime kanıtladığım bir seriydi. Biliyorum bir yıldızın bedeli sönmek ama benim böyle bir niyetim yok" diyerek iddiasını konuşturdu.

Yılın Uluslararası Başarı Ödülü'nün sahibi Aras Aydın'dı. Aydın gecenin en dramatik konuşmasına imza attı. Yakın zaman önce babasını kaybeden ve ağlamamak için kendini zor tutan Aydın, "Babam ödülümü göremeyecek ama hissediyordur diye düşünüyorum. Ödülümü beni arkamdan dualarla su dökerek uğurlayan annem için alıyorum" dedi. Aydın ödülünü eşi Melis Birkan'a ithaf etti. Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünün sahibi Serkan Çayoğlu da ödülünü eşi Özge Gürel'e armağan etti. Yılın Oyuncusu ödülünün kazananı 'Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. Yılın Spor İnsanı ödülünü Victor Osimhen alırken, Onur Ödülü'ne Mazhar Alanson layık görüldü.