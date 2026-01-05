Bazı insanlar vardır, aramızdan ayrıldıktan sonra da evin içindedir. Televizyon açıktır, bir replik gelir, ses tanıdıktır. Gülüşü biraz hüzünlü, biraz yorgun ama hep sahicidir. Münir Özkul tam da böyle biriydi. Bugün, onu kaybedişimizin 8. yılı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanını alan, 2015'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu sanki hiç aramızdan ayrılmamış gibi... Nitekim o, yalnızca bir oyuncu değildi. Mahallemizin babasıydı, sınıfımızın hocasıydı, dost meclisinde susup dinleyen ama yeri gelince kalbimizin ortasına cümle bırakan adamdı. Yaşar Usta'da emek vardı, Mahmut Hoca'da vicdan, Turşucu Kazım'da kırgın bir neşe... O rolleri oynamadı; yaşadı, yaşattı.

Kalabalık kadrolu Ertem Eğilmez filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden olan sanatçı, İsmail Hakkı Dümbüllü'nün Kel Hasan'dan devraldığı 50 yıllık kavuğunu yıllarca onurla taşıdı. Modern Türk tiyatrosunun kurucusu sayılan Muhsin Ertuğrul, "İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim" adlı kitabında yer alan bir anısında, Özkul'un 12 yaşındayken sahneye çıktığı Ankara'daki bir tiyatro oyununu Mustafa Kemal Atatürk'ün de izlediğini belirterek, etkili bir oyunculuk sergileyen sanatçıyı Atatürk ile tanıştırdığını, Atatürk'ün Özkul'a "Çocuk, çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" dediğini aktarmıştı. O çocuk gerçekten de çok büyük ölümsüz bir sanatçı oldu. Vefatının üzerinden sekiz yıl geçti ama bazı gidişler takvimle ölçülmüyor. Münir Özkul, bu ülkenin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Rahmetle, saygıyla, özlemle anıyorum.



İDOB'DAN YENİ YILIN İLK KONSERİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Yeni Yıl Konseri' ile 2026 yılının gelişi, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda kutlandı.

Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistleri ve Maria Chekriekchieva'nın yönetimindeki korosu ile birlikte, parıltılı valslerden operetlere ve opera dünyasının en seçkin bestecilerinin duygu yüklü, zengin tınılarına uzanan bir müzikal yolculuk sundu.

Klasik müziğin zamansız zarafetinin bir araya getirildiği iki bölümden oluşan bu özel gecede solistler; Caner Akın, Uğur Etiler, İpek Zehra Evre, Burak Kul, Burçin Savigne, Nazlı Deniz Süren, Derin Akdeniz sahnedeydi.



'ÇOK ÖNEMLİ BİR HABER' YENİ YILDA DEVAM EDİYOR

Melis Babadağ ve Fatih Al'ın rol aldığı, Fatih Al'ın yazıp yönettiği 'Çok Önemli Bir Haber', İstanbul ve Ankara prömiyerlerinin ardından yeni yılda da seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Varoluş, görünür olma arzusu ve insanın kendisiyle hesaplaşmasını merkezine alan oyun; bugün Baba Sahne'de, 14 Ocak'ta Cihangir Atölye Sahnesi'nde, 26–27 Ocak tarihlerinde ise Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda izleyici karşısına çıkacak.