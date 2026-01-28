Dünyada tiyatro denince akla gelen ilk isimlerden Shakespeare'in mirasını 400 yılı aşkın süredir yaşatan Shakespeare's Globe Türkiye'ye geliyor. NoTiyatro ve Vajra Theatre organizasyonuyla ekip, ilk kez bu denli kapsamlı bir eğitim programı için Kapadokya'da atölye düzenleyecek.







Shakespeare'nin oyunlarını yaşatan, dünyanın en saygın tiyatro ekollerinden olan topluluğun uluslararası üç eğitmeni, 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Shakespeare metinleri üzerinden yola çıkarak gerek profesyonel gerekse profesyonel olma adayı oyunculara modern oyunculuk, ses ve nefes çalışmaları, beden teknikleri ve sahne pratikleri gibi alanlarda eğitim verecek. Shakespeare geleneğini yakından yaşamak isteyen tiyatroseverleri heyecanlandıran bu özel yolculuk için talep yoğun.







32 BİN LİRA

Öncelikle bu eğitimi almak isteyen katılımcıların KDV hariç 32 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Tabi ki bu fiyatın kontenjana bağlı olarak artış göstermesi mümkün. Yani ilk başvuranla son kayıt arasında 6 ila 8 bin lira fark olması muhtemel. Bu fiyata, tüm atölyelere katılım, konaklama ve günlük üç öğün yemek dahil. Bu süreçte 45 kişilik katılımcı grubu bu üç eğitmenden üç ayrı atölyeye rotasyon sistemiyle dahil olacak.







Bu yaklaşımla 15'er kişilik üç ayrı grup, farklı yaklaşımlarla çalışırken hem bireysel gelişimleri hem de disiplinler arası deneyimlerini derinleştirme fırsatı yakalayacaklar. Neticede bu özel program, oyuncu olmak ya da oyunculuğunu geliştirmek isteyenler için büyük şans. Kapadokya'nın büyülü atmosferi de cabası. Ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var, benden söylemesi.







MERSİN'DE NARENCİYE MEVSİMİ

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri izleyiciyle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin yeni yıldaki ilk durağı, 24–25 Ocak tarihlerinde Mersin oldu. İş Bankası Pozcu Şubesi'nde sergilenen "Narenciye Mevsimi" seçkisi, Akdeniz ikliminin özgün atmosferini natürmorttan peyzaja uzanan geniş bir yelpazeyi sanatseverlerin beğenisine sundu. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ev sahipliğinde yakından görme imkânı bulduğumuz seçkide Nurettin Ergüven, İbrahim Çallı, Ercümend Kalmık, Numan Pura, Cevdet Bilgişin, Hasan Vecih Bereketoğlu, Ziya Keseroğlu, Ali Karsan, İlhami Demirci, Naciye İzbul ve Ayhan Dürrüoğlu gibi değerli sanatçılarımızın eserleri ilgiyle izlendi. Farklı kuşakların bakış açılarını yansıtan eserleri sanat tarihçisi Doç. Dr. Ayşe Köksal ziyaretçilere anlatırken, çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi. Halkın yakın ilgi gösterdiği ve bugüne dek 4 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan Anadolu Sergileri'nin Şubat ayındaki durağı Lüleburgaz olacak.







İTALYA'DA SETE ÇIKTI

Daha önce Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak filminde dünyaca ünlü yıldız Claudia Cardinale ile çalışarak adını duyuran yönetmen Ali İlhan yeniden yakından bildiği coğrafyada sete çıktı. Senaryosunu Barış Yücedağ'ın kaleme aldığı başrollerinde Özlem Gezgin, Timur Acar ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Hayalet Sevgili filmi İstanbul'dan İtalya'ya uzanan özgün bir aşk hikâyesi anlatıyor. Yakın zamanda Mustafa Üstündağ ve Tuvana Türkay'ın başrolünde yer aldığı Emanet filmiyle alkışı toplayan İlhan'ın yeni filmini de merakla bekliyorum.







ŞUBAT KISA AMA ETKİNLİK ÇOK

İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından olan Ayazağa'daki kültür sanat merkezinin şubat programı da çok yoğun. Tiyatro oyunları, konserler, çocuk oyunları ve farklı performanslara uzanan zengin programıyla 28 günde 19 etkinliğin gerçekleşeceği program, 1 Şubat'ta Kaynat Bakalım'la başlayacak. 2 Şubat'ta ise Fransa'da en çok oyunu sahnelenen Jean Pierre Martinez'in "Fanteziler" adlı oyunu Art-Niyet tiyatro grubu tarafından Türkiye'de ilk kez perde açacak.







BEYOĞLU'NDA BİR KANTO

1900'lerin başında, gaz lambalarının aydınlattığı Beyoğlu sokaklarında geleneksel ile modernite arasında bir yaşam hayal edin. Doğu ile Batı burada yan yana yürür. Fransızca tabelaların, kanto melodilerinin ve parıltılı vitrinlerin arasında İstanbul'un farklı bir yüzü şekillenir. İşte bu büyüleyici dönemde, zengin kumaş tüccarı Beybaba'nın kızı Müjgan, iki farklı hayat sürmektedir. Gündüzleri babasının yanında terzilik yapan Müjgan, geceleri "Marion" mahlasıyla Beyoğlu'nun kanto sahnelerinde gizlice sahneye çıkar. Onun hayalleri, babasının çizdiği sınırların çok daha ötesindedir. Müjgan'ın hikâyesi, romantik aşığımız Elias ile kesiştiğinde işler iyice karışır. Genç âşıklar, aile baskısı, gizli kimlikler ve sahne ışıkları arasında sıkışıp kalır. İşte bu hikaye başarılı oyuncu Adem Yılmaz'ın kalemi, Zeynep Sevi Yılmaz'ın rejisiyle adıyla sahneye taşınıyor. Yılmaz'ın yanı sıra eşi Sezgin Uzunbekiroğlu, Barış Aytaç, Ezgi Oltes, Ece Kazımoğlu, Onur Erol ve Sertan Özdemir'in kadrosunda yer aldığı Beyoğlu'nda Gizli Kanto adlı oyun 2 Şubat Pazartesi akşamı Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda prömiyer yapıyor.