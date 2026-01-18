İki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni göreviyle kuruma adeta çağ atlatan, kırılmadık rekor bırakmayan Tan Sağtürk, görevinden ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Sanat Danışmanı olarak kariyerini sürdürecek. Bakan Ersoy'un "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadeleriyle takdir ettiği Sağtürk'e ben de bir sanatsever olarak teşekkür ediyorum.

Bu görev değişikliği bir geri adım değil, Sağtürk'ün talebi doğrultusunda gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü bir araya geldiğimizde yaptığımız sohbetlerden çok yorulduğunu ve mesaini daha çok opera ve balemizin yurtdışındaki görünürlüğü bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalara ayırmak istediğini biliyorum. Malum, DOB, uzun yıllar boyunca büyük şehirlerin kültürel imtiyazı olarak algılandı, opera ve bale çoğu zaman 'ulaşılamaz' bir sanat alanı olarak görüldü. Sağtürk dönemi bu algının kırılmaya çalışıldığı bir eşik olarak kayda geçti. Sağtürk'ün en çok konuşulan hamlesi, kuşkusuz Anadolu Opera ve Bale Festivalleri oldu. "Opera ve bale her yerde" söylemi, bir temenniden çıkıp sahaya taşındı.

Şırnak'tan Kars'a, Anadolu'nun farklı şehirlerinde sahnelenen eserler, yalnızca turne mantığıyla değil, bir kültür politikası perspektifiyle ele alındı. Bu açılımın en somut sonucu ise seyirci artışı oldu. DOB, bu süreçte her sezon bine yakın temsillerle milyona yakın izleyiciye ulaştı. Daha önce opera salonuna hiç girmemiş izleyicilerle buluşan eserler, kurumun kamusal niteliğini yeniden hatırlattı. Sağtürk'ün yönetim anlayışında bir diğer dikkat çekici başlık, yerli ve yeni prodüksiyonlara verilen önemdi. Türk bestecilerin eserleri, arşivde kalmış operalar ve yeni projeler repertuvara dahil edildi. Uluslararası görünürlük de bu dönemde nispeten arttı. Yurt dışı temaslar, festivaller ve iş birlikleriyle kurumun uluslararası sanat çevreleriyle ilişkileri güçlendirildi. Neticede Sağtürk dönemini, DOB'un yerleşik konfor alanından çıkmaya çalıştığı, risk aldığı ve kamusal görünürlüğünü artırdığı bir süreç olarak okumalıyız.

Her şey için teşekkürler Tan Sağtürk. Adını bale tarihine zaten yazdırmıştın, şimdi yönetici olarak da kurumun sembol isimlerinden biri oldun. Yeni görevinde de aynı özen ve istikrarla opera ve balemizi özelikle yurtdışında daha fazla görünür ve bilinir hale getirmeye yoğunlaşacağına eminim. Başarılar.



ÖDÜL ALAN RESSAMLAR AÇIKLANDI

Bu sene Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında resim alanında ödüle layık görülen ressam Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen, 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katıldığı serbest temalı resim yarışması sonuçlandı.

Kültür sanat camiasında yaptığı çalışmalarla tanınan Doç. Dr. Fırat Sayıcı tarafından organize edilen yarışmada Duru Bozkurt, İkram Meviş ve Salih Çakar'a 100'er bin lira para ödülü verildi. Törende ön elemeyi geçen eserler de bir hafta sürecek sergileme hakkı kazandı.



CEMİL MERİÇ'İN ADI YAŞATILIYOR

Kaleme aldığı eserleri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'in adı Esenler Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor. 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Meriç'e adayan belediye bu kez "Cemil Meriç Düşünce Yazısı Yarışması" düzenliyor. "Hayallerin ve Ümitlerin Işığında:

100 Yıl Sonra Türkiye ve Dünya" başlığını taşıyan yarışmanın başvuruları başladı. 16 yaş üzeri herkesin başvurulabileceği yarışmaya gönderilecek deneme en az 800, en fazla 2000 kelime olacak. Son başvuru tarihi 30 Nisan olan ve kazananın 31 Mayıs'ta açıklanacağı yarışmada birinciye 30 bin lira para ödülü verilecek.

Başkanlığını Prof. Dr. Ümit Meriç'in üstlendiği jüri tarafından belirlenecek çalışmalar, uygun bulunması halinde bir kitap olarak yayımlanabilecek. Öte yandan Meriç'in kızı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç'in açılışına katıldığı "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç" isimli sergiyi de mutlaka görmelisiniz. Meriç'in entelektüel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyaller üzerinden görünür kılan sergi 21 Ocak'a kadar görülebilir.