MERVE YURTYAPAN

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sibil Çetinkaya, son dönemde gençlerin en çok takip ettiği kişilerden. Arkadaş çevresi, gittiği tatiller, katıldığı davetlerle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Ünlüler dünyasından birçok kişiyle de adı anıldı. Ünlü oyuncu Burak Yörük ile uzun süre sevgili olan ardından Ömer Ersin ile aşk yaşayan Sibil'in şu sıralar kalbi boş.

İlişkiler konusunda kendisini eleştiren sosyetik güzel, yaşadıklarından ders aldığını söyleyip içini döktü: "Ben tüm ilişkilerimde doğru insan olduklarını sandım. Karşımdakini kendim gibi görüyorum. Benim en büyük hatam kendi enerjimi karşımdakinin enerjisi sanmam. Karşımdaki kişi komik biri değil, ben güldürüyorum diye onun komik olduğunu sanıyorum. Böyle olunca aslında ben kendimin yansımasını görüyorum ve o enerjiye aşık oluyorum."

Bundan sonra aynı hataları yapmak istemediğini ve olgunlaştığını söyleyen Çetinkaya, "İlişkinin ilk başlarında hiçbir şey göremiyorum. Aslında etrafımdaki kişiler uyarıyor. Yakınlarım beni iyi tanıdığı için olmayacağını görüyorlar ama ben onu anlamıyorum. Artık kimse sorumluluk almak istemiyor. Yalnızlaşma var. Bunu etrafımdaki ilişkilerde de görüyorum" dedi.

"Artık neyi istemediğimi çok iyi biliyorum" diyen Sibil, aradığı kriterleri de şöyle sıraladı: "Düzgün olsun, beni taşıyabilsin, işime anlayış göstersin, maddi durumumuz çok farklı olmasın, aile sevgisini bilsin, mutlu ve huzurlu biri olsun. Ben artık böyle birini arıyorum."



ANNEDEN TAVSİYE... İLİŞKİLERİ ÇABUK TÜKETMEYİN

Sibil Çetinkaya'nın annesi Jermin Çetinkaya, ilişkiler konusunda kızına tavsiyeler verdi. Mutlu bir evliliği olan Jermin Hanım, "Eşimle uzun yılları devirdik. Zorluk da gördük ama hepsinin üstesinden geldik. El ele verip çocuklarımızı büyüttük. Artık gençler çok sabırsız. Sosyal medyadan konuşup ilişkiye başlıyorlar, sonra bir mesajla ayrılıyorlar. Gençlerin birbirini tanıyıp güzel arkadaşlıklar kurması gerekiyor. Sibil'in yaptığı hataları da görüyorum. Ona söylediğimde anlamak istemiyor. Kendi mutluluğunu karşısındakinin mutluluğu gibi görüyor, sonra da hayal kırıklığına uğruyor" dedi. Jermin Hanım'ın söylediklerine katılıyor ve gençlerin aceleci davranmamaları, karşılarındaki kişileri iyice tanımaları, düzgün iletişim kurmaları ve büyüklerinin tavsiyelerine kulak vermeleri gerektiğine inanıyorum…