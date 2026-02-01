MERVE YURTYAPAN

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Gizem Güven, çocukluğunu setlerde yaşamış genç isimlerden. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol alan Güven, kısa sürede yapımcıların ilgisini çekti ve dizilerde çocuk oyuncu olarak boy göstermeye başladı. İlk projesinde 6 yaşında oynamaya başlayan Güven, 9 yaşında kendisini popülerliğe kavuşturan 'Sihirli Annem' dizisinde uzun yıllar ekrana geldi. Bu dizinin ardından hâlâ izlenmeye devam eden çocukların ve gençlerin en sevdiği dizi 'Selena'daki rolüyle izleyiciyle buluştu.

Rol aldığı bu projelerin ardından bir süre ekranlardan uzak kalsa da popülerliği hiç bitmedi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 1.5 milyonluk takipçisiyle fenomen olarak anılan Gizem, son olarak 'Sihirli Annem'in sinema filminde hayranlarıyla buluştu.

Sık sık yakın arkadaşlarıyla seyahatlere çıkan ve birçok ülkeye giden Güven'in son durağı Amerika oldu. Arkadaş grubuyla çıktığı bir haftalık gezide sokakları karış karış gezen ünlü oyuncu, takipçisi olduğu dizi ve filmlerin setlerine gitmeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, hayranı olduğu dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker'ın yürüdü caddelerde tur attı. Parker'ın 2000'li yıllara damga vuran Carrie Bradshaw karakterini canlandırdığı mekanları ziyaret eden Güven, bol bol fotoğraf çektirdi. New York'ta gerçekleşen çekimlerde Carrie'nin evi olarak kullanılan apartmana giden Gizem, unutulmaz anlar yaşadı.

Güven, "Yıllarca keyifle izlediğim dizinin çekildiği sokağa gelmek, Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw'ın evini görmek harika oldu. Buraya kadar gelip Carrie Bradshaw'ın kapısını çalmadan dönmek olmazdı" dedi. Kim bilir Gizem Güven de belki çocukların ve gençlerin aynı ilgisiyle karşılaşır ve 'Selena'nın çekildiği mekanlara gidenler boy boy poz verip paylaşırlar...





YOĞUN İLGİ NEDENİYLE GİRİŞİ KAPATILDI

Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın yaklaşık 30 yıl canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Carrie Bradshaw'ın evinin ikonik merdivenli girişi, turistlerden büyük ilgi gördü. Evin sahibi, merdiven girişini hayranların uzun saatler fotoğraf çekimi için kullanması nedeniyle geçtiğimiz yıl kapattırmıştı.