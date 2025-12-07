MERVE YURTYAPAN

Murat Mısırlı, 1990'lı ve 2000'li yılların ünlü modellerinden biriydi. Dönemin ünlü yıldızları Kenan İmirzalıoğlu, Arzum Onan, Sema Şimşek, Nefise Karatay, Ayşe Tolga, Deniz Pulaş ve Gökçe Yanardağ ile bir işten diğerine koşturmuştu. Aradan yıllar geçti ancak bu yıldızların dostluğu değişmedi. Murat Mısırlı, 6 yıl önce ALS hastalığına yakalandı.







Kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olan ALS ile mücadelesini anlatan Mısırlı, "Altı yıl önce bana ALS teşhisi konulmuştu. O günden bugüne ilerleme oldu. Bu süreçte zor zamanlar geçirdim. Daha yeni açılmaya başladım. Hep ailemin içinde tuttum bunu. Tedavisi olmayan bir hastalık. Belki bir farkındalık oluştururuz. Hem ALS olan hem de ne yapacağını bilmeyenlere söylediklerim ışık olur" diyerek aynı durumda olan kişilere geçtiği süreçlerden bahsetti.







DOSTLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Mısırlı, yakın arkadaşlarıyla hastalığını paylaştıktan sonra büyük destek gördü. Bu isimlerin başında da ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geliyor. İmirzalıoğlu, eski mankeni sık sık arayarak sağlığı hakkında bilgi aldı ve her fırsat bulduğunda Mısırlı'yı ziyaret etti. Gökçe Yanardağ ve Deniz Pulaş da geçen hafta arkadaşlarının evine gidip onu motive etti.







Geçtiğimiz günlerde Doğal Yaşam Festivali'nde stant açıp ürünler satan Mısırlı'yı burada da yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Ayşe Tolga, gelenlere ürünleri tanıttı ve satış konusunda Mısırlı'ya destek oldu. Oldukça duygusal anlar yaşayan eski manken, "Ayşe her zaman beni destekleyen, hiç yalnız bırakmayan canım arkadaşım. Bu işte de benim her anımda yanımda oldu" dedi. Tolga, gün boyu müşterileri karşıladı ve Mısırlı yararına satış yaptı.







Bir dönemin ünlü mankeni Mısırlı, yaşadığı zor günlerde ailesine ve yakın dostlarına minnettar olduğunu söyledi: "Hayattaki en büyük zenginlik, iyi dostlar biriktirmek. Dostluk kaldığın yerden devam etmek ve gönülden bağlanmak demek."







Yaşamımız boyunca birçok zorlu yoldan geçiyoruz. Hastalıklarla mücadele etmek de bunlardan en zoru... Ama bu süreçte sevdiklerimizin yanımızda olduğunu bilmek hem hastalara hem de hasta yakınlarına büyük güç veriyor. Murat Mısırlı'ya geçmiş olsun diliyor ve en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.