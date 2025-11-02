MERVE YURTYAPAN

Yeşilçam'ın usta ismi, her zaman beyefendi, kibar ve asil oyuncu Engin Çağlar… Önceki gün elim bir kaza sonucu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Engin Çağlar ile yolumuz 2022 yılında kesişmişti. Yarım Asrı Devirenler adlı kitabım için ünlü sanatçı ve eşi Filiz Vural ile bir araya gelmiştik.

Çağlar, gençlik yıllarını, oyunculuk macerasını, Filiz Hanım'la unutulmaz aşklarını anlatmıştı. Ekran yolculuğu Ses Dergisi'nin yarışmasıyla başlamıştı. 5 bin kişinin katıldığı yarışmada 3. olmuştu. 1968 yılında ilk kez Öksüz filmi için sete çıktı. Ardından dönemin en ünlü yıldızları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik ve Türkan Şoray ile başrollerde oynamıştı. Komşu kızı Filiz Vural ile hayatı değişti. 1971 Türkiye güzeli olan Filiz Vural ardından Avrupa Güzeli seçildi. Daha sonra da iki ünlü isim hayatlarını birleştirdi. 2 oğlu olan ikilinin evlilikleri hep saygı ve sevgi çerçevesinde geçti. Birbirlerini hiç kırmadılar. 55 yıllık çok mutlu bir evlilikleri vardı.







SOHBETLERİ ÇOK MEŞHURDUR

Usta oyuncuyla kitabım için görüştükten sonra hiç kopmadık. Ara ara konuşmaya ve görüşmeye devam ettik. Engin Çağlar ile son konuşmamızı da geçtiğimiz günlerde yapmıştık. A Para'da yayınlanan Biz Bize programımıza konuk alacaktık Çağlar ve eşi Filiz Vural'ı. Her zamanki gibi çok kibar ve nazikti. Telefonu eşi Filiz Hanım açtı, onunla kısa bir konuşma yaptıktan sonra Engin Bey ile uzun bir sohbet ettik. Engin Çağlar'ı yakından tanıyanlar bilir. Sohbetleri çok meşhurdur. Edebi konuşur, uzun uzun anlatır, onunla konuşurken nostaljik bir yolculuğa çıkardınız. Yine öyle bir konuşma yaptık. Önce eski Yeşilçam günlerini anlattı. Eski set adabından, eski arkadaşlarıyla olan güzel iletişiminden bahsetti. Ardından da son dönemdeki huzurlu yaşamını anlattı.







"Merve kızım, yaz aylarını Tekirdağ'daki yazlığımızda geçiriyoruz. Biliyorsun çok çalıştım, çok güzel işler bıraktım. Artık dinlenme ve keyifle yaşama zamanı. Ben çocukluğumdan beri Şişli'de yaşıyorum. Havalar soğuyana kadar yazlıkta kalıyorum. Burası şu an çok keyifli. Sessiz, sakin, trafik ve yoğunluk yok. Eşimle huzurlu vakit geçiriyoruz. Allah'a çok şükür güzel bir yaşantım var. Türk halkının bizlere karşı büyük sevgisi var. Onlara layık bir hayat yaşadım. Olumsuz tek bir haberim olmamıştır. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Düzgün bir aileyiz. İki oğlumuz var. Evlatlarımız büyüdü, kendi yollarını çizdi. Artık eşimle rahatımız yerinde, huzurlu ve keyifle yaşama zamanımız. Ekim sonunda Şişli'de olacağız. Kasım'ın ilk haftası da sizin programa eşimle birlikte geliriz" dedi ve randevulaşıp kapattık telefonu. Ancak önceki gece trafik kazasında Çağlar'ı kaybettik.

Öyle kibar, içten ve samimiydi ki Engin Bey. Beni yazlıklarına da davet etmişti. "Siz yoğun çalışıyorsunuz ama vakit bulabilirsen seni burada ağırlamak isterim. Uzun yıllardır buradayız. İkinci evimiz burası" demişti. Engin Bey'i hep düzgün, kibar ve zarif kişiliğiyle hatırlayacağım. Ardında onlarca güzel anı bıraktı. Mekanı cennet olsun, huzurla uyusun…