Oyunculuk, insanlığa hizmet ettiği için kutsaldır

Ünlü oyuncular arasında çıkan “Oyunculuk kutsal bir meslek midir, değil midir?” tartışmasına, sanat camiasının önemli isimleri dahil oldu. Hülya Koçyiğit, “Ben işimi saygıyla, sanata kutsal bir anlam yükleyerek yapmaya çalıştım” derken Işıl Yücesoy ise, “İnsan yararına olan meslek kutsaldır” yorumunu yaptı

Son dönemde ünlü oyuncular arasında "Oyunculuk kutsal bir meslek midir?, yoksa değil midir?" konusu hakkında tartışmalar yaşanıyor. Özellikle genç oyuncular, "Oyunculuğu bu kadar abartmaya gerek yok" derken, bazı oyuncular ise "Her mesleğin kutsal olduğunu düşünüyorum" yorumları yaptı. Biz de konuyu usta oyunculara sorduk.







TİYATROYA GİDEN BİR KİTAP OKUMUŞ GİBİ OLUR

Gülenay Kalkan: Son dönemde bu konuyla ilgili yorum yapanlar var. Tabii bunları kim, neden konuşuyor buna da bakmak lazım. Ben oyunculuk mesleğinin eğitimini almış, devlet tiyatrosunda uzun yıllar görev almış bir oyuncuyum. Benim için tabii ki mesleğim kutsal. 5 yıl eğitimini gördüm. Sahne kutsaldır, çünkü ruhsal olarak tiyatro izlemeye gelen insanları besliyorsunuz. Düşünün o salona gelip 1-2 saat içinde bir kitap bitirmiş oluyorlar. İnsanların motivasyonunu sağlıyorsunuz. Bu konu hakkında görüş veren genç oyuncular, daha çok yeni oldukları, bizim gibi eğitimlerden geçmedikleri için mesleğimizin önemini ve değerini anlamıyor olabilirler. Bunun yanında insana, topluma katkı sağlayan her meslek kutsaldır. Öğretmenler insan yetiştiriyor, doktorlar hayat kurtarıyor... Bunu birçok meslek için örneklendirebiliriz.







OYUNCULUK YOL GÖSTERİCİ BİR MESLEKTİR

Işıl Yücesoy: Bir kere insan yararına olan her meslek kutsaldır. Oyunculuk aslına bakarsanız bir aynadır insana insanı tanıtır. Onun için bir farkındalık yaratmaya çalışır. Belki içinde var olan ama unuttuğu bir sürü olguyu gün yüzüne çıkarır ama bana göre bir doktorluk bir öğretmenlik değildir, hayat vermez ama yol gösterir. Evet bence oyunculuk yol göstermesiyle kutsaldır.







İŞİMİ SEVGİYLE ÖZENLE YAPTIM

Hülya Koçyiğit: Mesleğime başladığım ilk günden beri işimi ibadet yapar gibi yapmaya gayret ettim. Her zaman saygıyla, sevgiyle, özenle, sorumluluk duygularıyla, sanata kutsal bir anlam yükleyerek yapmaya çalıştım.







PARA KAZANDIĞIMIZ İŞE KUTSAL DİYEMEYİZ

Murat Serezli: Oyunculuk kutsal bir meslek değildir, çünkü biz insan hayatıyla oynamıyoruz. Kutsal nedir? Tanrı tarafından emredilen veya ilahi bir gücün arzuladığı, ona dönük yapılan iştir. O zaman sadece din adamlığı kalıyor. Öte dünyada bizi bir şeylere hazırlayacak işlere kutsal diyebiliriz. Zamanımızı harcayıp para kazanmaya çalıştığımız işlerin hiçbirine kutsal diyemeyiz.







ÜSTÜNE TİTREDİĞİMİZ BİR İŞ

Serpil Tamur: Benim için oyunculuk çok kutsal bir meslektir, okulda bize öyle öğrettiler, kendi adıma konuşuyorum. Üstüne titrediğimiz ve saygı duyduğumuz bir meslektir.