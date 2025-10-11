Seyircime kalpten bağlıyım, biz bir takımız!

Oyuncu Sanem Çelik, atv dizisi ‘Aşk ve Gözyaşı’nda canlandırdığı ‘Dilşah’ karakteri için “Hem soğuk hem de gülen bir yüz... Dantel gibi işlenmiş bir sabır taşı” dedi. Şöhretin hayatını değiştirenler listesinin başında olduğunu belirten oyuncu şöyle devam etti: “Sevilmek gibisi yok. Ben seyircime kalpten bağlıyım. Bunu onlar da benim gibi hissederler. Çünkü biz bir takımız”

Ünlü oyuncu Sanem Çelik, atv'nin yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı'nda 'Dilşah' karakteriyle ekrana geliyor. Soğuk, sabırlı ve gizemli bir karakteri canlandıran Çelik, dizinin kilit isimlerinden biri olarak önümüzdeki bölümlerde dengeleri değiştirecek. Canlandırdığı rollerle izleyicinin hafızasına kazınan oyunculardan biri olan Çelik, dünden bugüne hakkında merak edilenlere cevap verdi. Ünlü oyuncu, hem yeni projesini, hem hayatına bakışını anlattı, hem de gençlere tavsiyeler verdi.

'Aşk ve Gözyaşı'nın ilk iki bölümüyle taşlar yerine oturdu. Karakterler tanındı ve yeni sürprizler de ortaya çıktı. İlerleyen bölümler izleyiciyi daha da etkisi altına alacak mı?

Amacımız, hedefimiz, niyetimiz heyecanı dorukta tutmak.

İyi-kötü her karakteri çok iyi canlandıran bir oyuncusunuz. Gerçekte olamayacağınız kişilere bürünmek bu mesleğin en cazip yönü mü sizce? Beni nötr bir alanda gördüğünüzü düşündürdü bu soru. Ne kadar güzel. Her kılığa girmek, büyüleyici yanıdır oyunculuğun.

ANI KAÇIRMAMALIYIZ

Göz önünde olmak, tanınmak size ne hissettiriyor?

Şöhret, hayatımı değiştirenler arasında liste başında geliyor oysa ki! Ama evet, kendimi yaşamayı, suyun akışına kapılmadan gitmeyi tercih ettiğim doğrudur. Sevilmek gibisi yok. Ben seyircime kalpten bağlıyım. Bunu onlar da benim gibi hissederler. Çünkü biz bir takımız.

Sosyal medyayla aranız nasıl. Sosyal medyada varsınız ama çok da aktif değil gibisiniz...

Mesleki olarak aktif olduğumda sosyal medyada da aktif oluyorum. Bu aralar yeterince aktif değil miymişim yoksa? Hemen ele alayım bu meseleyi.

İnsanlar sosyal medyanın çok fazla etkisinde kalıyorlar. Yaşadıkları anı paylaşacağız diye kaçırıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? "Bu da geçer" demek geldi içimden! Anı kaçırdın mı bir daha geri dönüşü yok, bilmeyen kalmasın.

Maalesef son dönemde çoğu insan mutsuz, negatif. Karşılarındaki kişilerin mutsuzluklarından besleniyorlar. Neden böyle oldu sizce?

Üçüncü boyutta düşünüyorlar. Dördüncü boyutta ve öteye düşünmeye başlamak için bir adım atabilirlerse gerisi gelir, farkı görürler. Böylece geçmiş geçmişte kalır, daha çok anda kalınır.

Hâlâ ilk popüler olduğunuz Kara Melek'in, Aliye'nin hatırlanması size ne hissettiriyor?

Kalplere dokunmuş olduğumuzu hissettiriyor. Mesela Dilşah karakteri, Kara Melek'ten sonra oynadığım ikinci antagonist karakter. Ama sanki hep böyle karakterler oynuyormuşum gibi bir etki oluşmuş. O zaman ben de dedim ki, madem öyle, bunca yıl aradan sonra bir tane daha böyle bol malzemeli bir rol oynarım, bana da bir değişiklik olur.

Dışarıda rastladığınız kişilerin size 'Kara melek' diye seslendiği oluyor mu?

Oluyor. Kara Melek jenerik müziği hala ezberlerde. Ha ben ha rollerim. Etkide kalmalar beni mutlu ediyor. Eskiden etmezdi. Bakış açım değişmiş demek, ne güzel. Zaten artık seyircimiz adımızı da biliyor, rolümüzü de.

KEŞKE AŞK BİTİNCE SEVGİYE DÖNÜŞSE

Her oyuncuya nasip olmayacak bir şeydir unutulmaz işlerde rol almak. Kendisini şanslı görüyor musunuz?

Başarının bileşenleri her zaman kolayca bir araya gelmez. Buna nasip denebilir. Dilerim Aşk ve Gözyaşı da seyirciyle takım olabildiğim o güzellerden biri olur.

Aşk için ne dersiniz? İlk başladığı heyecanla devam eder mi, ne düşünüyorsunuz?

"Değişmeyen tek şey değişimdir" demiş Herakleitos. İki kişi, iki ayrı kimya nasıl olur da aynı kalır? Hele ki dünya bir kez bile aynı yerde dönmüyorken? Şu aşk tam biterken dönüşse de sevgi başlasa.



MAKYAJLA ARAM YOK



Çok güzel bir kadınsınız. Estetiğe bakış açınız nedir?

Teşekkür ederim. Estetiğin sağlık açısından gerekli olduğunda faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve diğer her görüşe de saygı duyuyorum.

Eğer çekim gününüz değilse doğal makyajsız olmayı mı tercih edersiniz?

Makyajla aram pek olmadı. Doğal varlıklarız ve inanıyorum ki doğal hâlimiz her hâlimizden güzel.

'DİLŞAH' DANTEL GİBİ İŞLENMİŞ BİR SABIR TAŞI



Canlandırdığınız 'Dilşah Yıldırım' soğuk ve sabırlı biri. Gülen yüzünün altında neler saklıyor?

Hem soğuk hem sabırlı hem de gülen bir yüz... Güzel işte, belirsizlik iyidir. Renkli karakterler güzeldir. Bukalemun etkisi. Soğuk-sıcak şoku. Dilşah, dantel gibi işlenmiş bir sabır taşı. Uzun yıllar bekleyişinin meyvesini toplama zamanı yaklaşıyor.

Dilşah'ın gerçek yüzünü 'Yeliz' mi anlıyor sadece?

Anlayamıyor, sadece tahmin yürütüyor, araştırıyor. Bakalım ne kadarını bulacak, bulabilecek mi? Biz de merakla bekliyoruz.

'Dilşah', 'Selim'i yıkıp aileyi yok etmeyi istiyor. İşler iyice karışacak mı?

Hem de ne karışacak! İşler karışsın ki meraklandırsın istiyoruz.

HAYAT BİTEN VE BAŞLAYAN SINAVLARDAN İBARET



Yıllardır hep aynı formdasınız. Sağlıklı yaşamaya özen gösteriyor musunuz?

Yediklerime dikkat ederim. Sağlığa önem veririm. İnsanın iradesini kontrol altına alması kolay iş değil ama yapılmayacak iş de değil. Zaten başka işimiz mi var? Malum, hayat biten ve de başlayan sınavlardan ibaret. Kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak, yolculukların en başında.

Peki düzenli olarak spor yapar mısınız?

Düzenli hareket ederim, içinde spor da olur.

OLMAZSA OLMAZLARIM SEVGİ BİLGİ, EVRENSEL İLETİŞİM



Hayatınızın dönüm noktası nedir?

Bir değil ki, birkaç tane. Dahası da olacaktır. Her eşik bir başlangıç.

Sizi en etkileyen ve dönüp dönüp yeniden okumak istediğiniz kitap?

Joe Dispenza-Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak.

Aile sizin için ne ifade ediyor?

İnsanın kendiyle bütünleşme serüveninin başlangıç noktası.

Hayatınızın olmazsa olmazları?

Sevgi, bilgi, evrensel iletişim.

Tatil yapmayı en sevdiğiniz yer?

Dünya. Çünkü her şey var.