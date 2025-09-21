MERVE YURTYAPAN

Sanat dünyasında, sadece şarkıcı ve oyuncular değil aynı zamanda onların ailesi de ünlü oluyor. Birçok yıldızın kardeşi en az kendileri kadar ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel.







atv dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın başrol oyuncusu Hande Erçel, oyunculuğa adım attıktan kısa bir süre sonra ablası da sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun büyüyen hayran kitlesi, ablasını da yakın takibe almaya başladı. Gamze, milyonlarca takipçisi olan bir fenomene dönüştü. Artık gittiği her yer, giydiği kıyafetler ve özellikle aile yaşantısı mercek altına alınmaya başlandı.







Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile evlendi ve Mavi adında bir kızları oldu. Bu renkli ailenin paylaşımları, gündelik yaşamları ve kızlarıyla eğlenceli diyalogları herkesin ilgisini çekti. Hande Erçel ile Gamze Erçel'i birbirine daha da bağlayan olay ise biricik anneleri Aylin Erçel'in erken yaştaki vefatı oldu. Kardeşler acılarını birbirleriyle sarmaya çalıştı.







Abla Erçel, aslında çocukluk yıllarında kardeşiyle çok da iyi anlaşamadıklarını itiraf etti: "Eskiden çok kavga ederdik. Saç saça baş başa girerdik. Ama o günler geride kaldı. Artık çok iyi anlaşıyoruz. Eskiden birbirimizin kıyafetlerine dokunmazdık. Şimdi ortak kullandığımız birçok kıyafetimiz var."







Her anlarını birlikte geçiren kardeşler, mutluluklarını paylaştıkları gibi zor günlerinde de birbirlerinin yanından ayrılmıyor. Yaz aylarında aile tatillerini aksatmayan Erçel Kardeşler, yoğun iş temposunda da birbirlerine zaman ayırıyor. Ünlü oyuncunun çekimleri çok yoğun olduğunda; Gamze, eşi ve kızı Mavi, set aralarında buluşup hasret gideriyor.







Gamze Erçel, "Hande en iyi arkadaşım. Birbirimizin dert ortağı ve en büyük destekçisiyiz" diyerek aralarındaki güçlü bağı anlatıyor. Aile en önemli sığınağımız, en değerli varlıklarımız. Sanat dünyasında tartışmalara konu olan, hatta mahkeme salonlarına taşınan aile ilişkilerine karşın, Hande-Gamze Erçel kardeşlerin sevgisi ve bağlılığı herkese çok güzel örnek oluyor. Umarım herkes ailesini kırıp dökmeden saygı ve sevgi dolu ilişkiler kurmayı başarır.