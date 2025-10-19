MERVE YURTYAPAN

Yetiştirme yurdunda kalan gençlerin yaşamını konu alan ve 2015 yılında yayın hayatın başladığında reyting rekorları kıran Kırgın Çiçekler dizisi 3 sezon izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Kadrosunda yer alan genç oyuncuların hepsi 3 sezon sonunda yıldız oldu. Dizinin yurtdışı yayınlarının ardından oyuncuların büyük bir hayran kitlesine ulaştı.







Dizide canlandırdığı Defne karakteriyle tanınan Nil Keser, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Kırgın Çiçekler'den sonra art arda iyi projelerde oynayan, hatta başrolde yer alan ünlü oyuncu, şu sıralar dönemin gözde mesleği aşçılığa merak sardı.







Geçtiğimiz aylarda aşçılık okuluna yazılan genç oyuncu, hem Anadolu hem de Avrupa mutfağını öğrendi.

Boş zamanlarında mutfakta olmayı ve yeni yemekler keşfetmeyi seven Keser, iki aylık sıkı bir eğitim sürecine girdi. Şeflerinden aldığı eğitimi birebir uygulayan ve sonunda başarıyla programı tamamlayan Keser, aşçılık belgesini aldı.







Ünlü oyuncu, şu sıralar aldığı eğitimi aile çevresi ve yakın arkadaşlarına verdiği yemeklerle gözler önüne seriyor. Davet sofralarında özel menüler sunan Keser, lezzetli yemekleriyle herkesten tam not alıyor.







Son yıllarda özellikle genç oyuncular, her boş anlarında kendilerini geliştirecek eğitimlere katılıyor ve yeteneklerini de rol aldıkları işlerde gözler önüne seriyor. Umarım Kırgın Çiçekler'in güzel yıldızı da bu yeteneklerini en kısa sürede yeni projelerle buluşturur...